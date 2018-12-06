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      Супрун розповіла про фізичну активність під час хвороби

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      Чи можна тренуватися під час застуди
      Чи можна тренуватися під час застуди / Фото з соцмереж

      Фізична активність допомагає знизити ризики гострих респіраторних інфекцій на більш ніж 20%.

      Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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      За її словами, вправи допомагають зміцнювати імунну систему і в цілому покращують здоров'я і самопочуття, якщо людина не хворіє.

      via GIPHY

      "Дослідження показують, що люди, які регулярно мають помірні фізичні навантаження, рідше хворіють на застуду, ніж ті, які багато сидять", – сказала Супрун.

      Також в.о. міністра охорони здоров'я пише, що фізична активність допомагає знизити ризики гострих респіраторних інфекцій на понад 20%, а в деяких невеликих дослідженнях – на понад 40% – за умови регулярних занять і достатнього рівня активності.

      Супрун зазначила, що при застуді тренування не зашкодять здоров'ю і навіть можуть поліпшити самопочуття.

       
      Уляна Супрун
      “Якщо ви не впевнені, чи варто тренуватися, можете згадати так зване правило "вище за шию" – коли ви не маєте симптомів в тілі, а тільки у верхній частині тіла - нежить, чхання або невеликий кашель. В такому випадку займатися фізичною активністю нормально. Нежить, незначне запалення горла або кашель – ще не привід повністю відмовитися від фізичної активності. Найбільш ймовірно, що в цьому випадку тренування не зашкодять вашому організму. Вправи не прискорять процес одужання і не можуть погіршити стан... Втім, вправи допоможуть залишатися рухливими і поліпшити самопочуття”.

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      Теги: Медицина Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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