Супрун розповіла про фізичну активність під час хвороби
Фізична активність допомагає знизити ризики гострих респіраторних інфекцій на більш ніж 20%.
Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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За її словами, вправи допомагають зміцнювати імунну систему і в цілому покращують здоров'я і самопочуття, якщо людина не хворіє.
"Дослідження показують, що люди, які регулярно мають помірні фізичні навантаження, рідше хворіють на застуду, ніж ті, які багато сидять", – сказала Супрун.
Також в.о. міністра охорони здоров'я пише, що фізична активність допомагає знизити ризики гострих респіраторних інфекцій на понад 20%, а в деяких невеликих дослідженнях – на понад 40% – за умови регулярних занять і достатнього рівня активності.
Супрун зазначила, що при застуді тренування не зашкодять здоров'ю і навіть можуть поліпшити самопочуття.
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