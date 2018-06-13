Супрун розповіла про найабсурдніші способи лікування

Аби вилікуватись, люди готові повірити у чудодійність найабсурдніших з точки зору доказової медицини способів.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook, взявши коментар лікаря гастроентеролога-дієтолога Наталії Динник. Два найпоширеніші міфи "здорового харчування" стосуються соди та розторопші.

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Міф про користь соди

Зокрема, побутує думка, що вживання соди покращить обмін речовин чи кислотно-лужного балансу, а пити його у народній медицині рекомендують просто з водою та натще. Таке споживання соди може призвести до фатальних наслідків.

Сода підвищує кислотність шлунку, що може спричинити виразку шлунку та дванадцятипалої кишки. Також вона може спричинити такі ускладнення, як перфорація та шлунково-кишкова кровотеча.

Це може викликати електролітні порушення, підвищується рівень натрію і зменшується рівень калію, кальцію та магнію, що може призводити до порушення у серцево-судинній регуляції, підвищення артеріального тиску, порушенню мінералізації кісток, утворення каменів у нирках, нерідко навіть до таких ускладнень, як набряк мозку,

– зазначила лікар.

Міф про користь розторопші

Доволі часто люди зловживають самолікуванням. І коли вони самі собі призначаючи жовчогінні засоби – таке "лікування" може обернутись серйозними наслідками для здоров'я.

"Особливо це стосується пацієнтів з уже встановленою жовчо-кам'яною хворобою. Натомість їм взагалі протипоказано вживати будь-які засоби, які містять трави з жовчогінними властивостями, наприклад, розторопшу", – пояснила гастроентеролог-дієтолог.

Вживання розторопші може призвести до загострення холециститу, виходу каменю з жовчного міхура у холедох та спровокувати ургентний стан з гострою жовчною колікою, механічною жовтяницею та розвитком панкреатиту. У таких випадках зможе врятувати життя лише вчасна хірургічна допомога.

Тож аби уникнути ризику жовчнокам'яної хвороби, необхідно регулярно снідати здоровою їжею з вживанням корисних жирів та не пити кави натще.

Також потрібно споживати багато овочів та фруктів, пити достатньо води та обмежувати продукти, які містять цукор, сіль та біле борошно.