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Супрун розповіла про ситуацію з діабетом в Україні

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Супрун розповіла про ситуацію з діабетом в Україні
Супрун розповіла про ситуацію з діабетом в Україні / УНІАН

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про ситуацію із діабетом в Україні. Вона запевнила, що у МОЗ продовжують розробляти та поширювати програми, щоби забезпечити лікування державним коштом для кожного пацієнта з цією хворобою.

Про це Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

В Україні діабет – це одна з найпоширеніших хвороб. За статистикою 2016 року, 1,2 мільйона українців мають цю проблему. Наразі у нас діє програма, за якою певний вид і форму випуску препаратів інсуліну люди з діабетом можуть отримати безкоштовно або за співоплатою. Також препарати для лікування діабету 2 типу можна отримати за програмою "Доступні ліки",
– зазначила Супрун.

Також в.о. міністра охорони здоров'я визнала, що в Україні ще треба розширювати можливості лікування, краще доносити інформацію щодо профілактики та постійно стежити за напрацюваннями, які є для лікування діабету в світі.

Вона повідомила, що дослідники Каліфорнійського університету Сан-Дієго розробляють лікарський засіб, який зможе допомогти людям із цукровим діабетом 2 типу. За словами Супрун, ліки, розроблені американською командою можуть повністю відновити сигнальну функцію інсуліну у хворих на цукровий діабет, а це означає – допомогти людині повністю подолати хворобу. Супрун додала, що наразі ці препарати ще на стадії доклінічних випробувань.

"Подібні відкриття ще більше надихають продовжувати змінювати систему охорони здоров'я попри будь-який опір. Адже це дозволить зробити доступними найсучасніші способи лікування для наших пацієнтів", – підсумувала Уляна Супрун.

Нагадаємо, нещодавно вчені провели дослідження, за результатами якого дійшли до висновку, що антибіотики можуть спровокувати алергію у дітей.

Теги: Медицина Медична реформа Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Здоров'я
Джерело: 24 канал
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