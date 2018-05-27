Супрун розповіла, як допомогти мозку працювати краще

Людський мозок – річ доволі унікальна. І його використання на "повну" може збільшити людську продуктивність.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, ідея щодо того, що наш мозок не працює на всі 100% – лише приємна легенда, на якій довгий час наживалися шарлатани.

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Використовуючи МРТ-діагностику, науковцям вдалося наочно продемонструвати, як різні ділянки мозку реагують у відповідь на різні подразники, чітко доводячи, що людина використовує свій мозок на 100%. Тому наш мозок працює справно, більш того, фіксування цих активних 10% пов'язане з його унікальною здатністю зберігати енергію та керувати задачами,

– зазначила Уляна Супрун.

Вона наголосила, що найкращий шлях допомогти мозку працювати краще – це вести здоровий спосіб життя.

"Коли організм отримує достатньо поживних речовин, фізичної активності та відпочинку, тоді і мозок працює на повну потужність", – підсумувала Уляна Супрун.

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