Супрун розповіла, як почати правильно харчуватися у новому році

“Почати збалансовано і більш здорово харчуватись” — надважливий пункт у кожній новорічній резолюції. Адже мало не у всіх випадках користь від збалансованого харчування суттєво зменшить ризики появи серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу, ожиріння та деяких видів раку.

Про це написала виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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1. Щодня їсти 5 порцій овочів та фруктів. 1 порція = 80 грамів свіжих, консервованих або заморожених фруктів і овочів чи 30 грамів сухофруктів.

2. Вживати більше клітковини. Це фрукти, овочі, цільнозернові продукти, горіхи, насіння, соя та боби.



Клітковина має важливе значення у раціоні людини

3. Вживати достатню кількість вуглеводів – цільнозернових злаків, крохмалистих овочів, бобових та фруктів. Вони мають складати мінімум третину раціону. Жодні дієтичні рекомендації не радять повної відмови від вуглеводів, а обмеження стосуються лише доданих цукрів.

4. Їсти молочні продукти.

Уляна Супрун “Нам потрібні 2-3 порції в день (одна порція = склянка рідкого продукту, або 40 грамів — для твердого сиру). Для молочних продуктів важливі правила: низький вміст жиру, але не знежирені (знежирена молочна продукція разом із калоріями втрачає вітаміни A і D, не викликає відчуття ситості), обирати молочні продукти з меншим вмістом цукру або взагалі без нього”.

5. Їсти більше бобових продуктів.

6. Вживати достатню кількість корисних жирів. Намагайтесь їсти рибу щонайменше 2 рази на тиждень. Жирна риба (анчоуси, сьомга, форель, оселедець, скумбрія) є одним з найкращих джерел омега-3 поліненасичених жирних кислот та має низький вміст ртуті. Уникайте смаження на рослинній олії. Їжте яйця.

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7. Їсти ферментовані продукти – це кефір, місо, кімчі – корейська маринована редиска і капуста, квашений буряк, буряковий квас та квашена капуста. Вони необхідні для нормальної роботи кишківника та мають корисні поживні речовини та амінокислоти.



Ферментовані продукти мають багато поживних речовин та амінокислот

8. Намагайтесь зменшити вживання або взагалі відмовитись від: а) цукру — середня добова норма доданих цукрів має бути не більше 32-50 грамів; б) насичених жирів — середня добова норма 20-30 грамів; в) червоного та процесованого м’яса.

9. Не вживайте БАДи (біологічно активні добавки) "про всяк випадок".

10. Пийте воду.

Уляна Супрун “Цей пункт вартий окремої резолюції. Достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму. Єдиних норм споживання рідини не може бути, бо це залежить від багатьох факторів, які слід розглядати в кожному конкретному випадку. Найкраща порада — пити воду, коли відчуваєте спрагу”.

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