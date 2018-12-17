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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Супрун розповіла, як правильно "прокачувати" імунітет

      881 Читать новость на русском
      Чи корисні БАДи
      Чи корисні БАДи / uk.etcetera.medi

      Біологічно-активні добавки (БАДи) і мультивітаміни не можуть запобігти серйозним хворобам, однак можуть бути корисні для людей з певними медичними показаннями

      Про це повідомила міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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      За її словами, щоб не захворіти в сезон застуди та грипу, люди схильні самі собі призначати цілі комплекси вітамінів і витрачати на них чималі гроші.

       
      Уляна Супрун
      “Здебільшого це робиться через переконання, що наша імунна система наче фортеця, постійно потребує укріплення. І чим більше каменів (у вигляді додаткових вітамінів чи "суперфудів") ми туди принесемо, тим більше збудуємо мурів та тим краще наша фортеця нас захищатиме від атак мікробів. Професор імунології та інфекційних захворювань Королівського коледжу Лондона Чарльз Бенгам пояснює, що наш імунітет занадто складний, щоби його можна було підсилити біологічно-активними добавками”.

      Супрун наголосила, що реально дієвий спосіб пришвидшити цей процес – вакцинація. Разом із щепленням ви вводите в організм неозброєну і дуже слабку версію інфекції. Завдяки цьому набута імунна система має можливість запам’ятати мікроб та наступного разу при зустрічі з ним діяти швидше.

      БАДи
      Вакцинація – єдиний дієвий спаосіб захиститися від хвороб

       
      Уляна Супрун 
      “Це не означає, що вітаміни не відіграють жодної ролі у функціонуванні імунної системи. Вони дуже важливі, але ми їх приймаємо достатньо разом із їжею. Додаткове вживання вітамінів і дієтичних добавок може бути корисним лише для людей, які мають до цього медичні показання. А це має визначати лише лікар”

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я. 

      Теги: Лікування Здоров'я Уляна Супрун Профілактика захворювань
      Джерело: Здоров'я 24
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