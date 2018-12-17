Супрун розповіла, як правильно "прокачувати" імунітет
Біологічно-активні добавки (БАДи) і мультивітаміни не можуть запобігти серйозним хворобам, однак можуть бути корисні для людей з певними медичними показаннями
Про це повідомила міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Читайте також: Як вберегтись від отруєння чадним газом: поради Супрун
За її словами, щоб не захворіти в сезон застуди та грипу, люди схильні самі собі призначати цілі комплекси вітамінів і витрачати на них чималі гроші.
Супрун наголосила, що реально дієвий спосіб пришвидшити цей процес – вакцинація. Разом із щепленням ви вводите в організм неозброєну і дуже слабку версію інфекції. Завдяки цьому набута імунна система має можливість запам’ятати мікроб та наступного разу при зустрічі з ним діяти швидше.
Вакцинація – єдиний дієвий спаосіб захиститися від хвороб
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Вибір редакції
-
"Все, що я хочу на Різдво – це демократія": в Угорщині не вщухають антиурядові протестисьогодні , 10:11
-
"Міс Всесвіт 2018": хто став переможницею грандіозного конкурсу красисьогодні , 09:23
-
Радикали з України та Польщі "захопили" ПАРЄ, – у Росії відзначились черговою зухвалою заявоюсьогодні , 09:06