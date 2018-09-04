Супрун розповіла, як уникнути дитячої смертності та травматизму

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що в автомобільних катастрофах близько 500 дітей гине щодня.

90% випадків трапляються в країнах з низьким та середнім рівнем доходу, йдеться на сторінці у Facebook.

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Ці ризики можна суттєво зменшити за допомогою дитячого автокрісла.



Чому потрібно встановити дитяче автокрісло

Всесвітня організація охорони здоров'я зазначила, що дитячі автомобільні крісла зменшують ризики отримання серйозної травми на 80% в порівнянні з дітьми, яких фіксують в авто просто з допомогою паска безпеки.

Тому безпека крісла залежить від того, чи правильно його підібрали. Супрун радить обирати автокрісло разом з дітьми, дивитися на маркування. якщо ж крісло використовувалося, то варто звернути увагу на пошкодження. Автокрісло має термін придатності – 6 років.



Чому потрібно встановити дитяче автокрісло

Також автомобільні крісла повинні містити рекомендації по встановленню. До прикладу, дітей віком до 1-2 років не можна перевозити обличчям до ходу руху.

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