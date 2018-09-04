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Супрун розповіла, як уникнути дитячої смертності та травматизму

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Як уникнути дитячої смертності та травматизму
Як уникнути дитячої смертності та травматизму / driving.co.uk

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що в автомобільних катастрофах близько 500 дітей гине щодня.

90% випадків трапляються в країнах з низьким та середнім рівнем доходу, йдеться на сторінці у Facebook.

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Ці ризики можна суттєво зменшити за допомогою дитячого автокрісла.

Чому потрібно встановити автокрісло
Чому потрібно встановити дитяче автокрісло

Всесвітня організація охорони здоров'я зазначила, що дитячі автомобільні крісла зменшують ризики отримання серйозної травми на 80% в порівнянні з дітьми, яких фіксують в авто просто з допомогою паска безпеки.

Тому безпека крісла залежить від того, чи правильно його підібрали. Супрун радить обирати автокрісло разом з дітьми, дивитися на маркування. якщо ж крісло використовувалося, то варто звернути увагу на пошкодження. Автокрісло має термін придатності – 6 років.

Чому потрібно встановити автокрісло
Чому потрібно встановити дитяче автокрісло

Також автомобільні крісла повинні містити рекомендації по встановленню. До прикладу, дітей віком до 1-2 років не можна перевозити обличчям до ходу руху.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

 
Теги: Здоров'я Діти Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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