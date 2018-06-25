Супрун розповіла, як виявити теплові травми та допомогти потерпілому

Існують високі ризики перегріву та отримання теплового удару, тому що сонячні промені влітку дуже небезпечні та активні.

Про це написала виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook. При теплових травмах, не залежно від видів, потрібно терміново охолодити потерпілого.

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При тепловому ударі основними ознаками є висока температура, головний біль, нудота та гаряча червона шкіра. Також у потерпілого спостерігається зміна стану свідомості. При тепловому ударі потрібно викликати швидку допомогу, зняти одяг з потерпілого та охолодити його.

При пітниці у людини виникають яскраво-червоні висипання на шкірі шиї, в області паху та у верхній частині грудної клітки. На великих ділянках з’являється гусяча шкіра, яка зникає при холодному повітрі.

Щоб допомогти необхідно зайти у прохолодне приміщення з малою вологістю повітря. Також стежте, щоб область висипання залишалася сухою, на неї можна нанести спеціальну присипку, проте не мазь чи крем.

Теплове виснаження передбачає сильне потовиділення, головний біль та підвищена температура тіла. Щоб зняти симптоми потрібно охолодити потерпілого та давати йому пити маленькими ковтками холодну воду.

Основною ознакою теплових судом є біль або судоми у м’язах. Тому необхідно людині перейти у прохолодне приміщення, пити воду та уникати фізичної активності.