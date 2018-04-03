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Супрун розвінчала міфи про поширений розлад у людей

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Супрун розвінчала міфи про аутизм у людей
Супрун розвінчала міфи про аутизм у людей / Фото з відкритих джерел

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала п'ять найпоширеніших міфів про серйозний розлад у людей- аутизм.

Про це чиновниця написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні є багато міфів про аутизм, спровокованих хибними дослідженнями або ж недостатньою обізнаністю суспільства. Тому так важливо довіряти лише перевіреній інформації та на її основі будувати своє уявлення про явища та людей, з якими ми живемо поруч", – зазначала Супрун.

Міф №1: Люди з аутизмом не хочуть заводити друзів.

"У людей з аутизмом можуть виникати труднощі з використанням соціальних навичок, що може ускладнити спілкування. Вони можуть здаватися сором’язливими або недружніми, але це тільки тому, що не вміють чи не можуть повідомляти про своє бажання будувати стосунки з людьми так, як це роблять інші", – написала Супрун.

Міф №2: люди з аутизмом не можуть відчувати або виражати жодні емоції

Насправді аутизм не робить людину нездатною відчувати емоції. Просто люди з аутизмом інакше їх виражають і по-іншому сприймають ваші

Міф №3: Люди, у яких проявляються якості, що можуть бути характерними для аутизму, просто дивні та повинні це перерости.

"Аутизм виникає внаслідок певних біологічних факторів, які неможливо перерости – це є частиною їхньої особистості. Тому у багатьох людей якості, викликані аутизмом, зберігаються протягом всього життя", – додала міністр.

Міф №4: Аутизм розвивається через неналежне виховання.

Чиновниця розповіла, що в 1950-х роках з'явилася теорія, яка називається гіпотезою "матері-холодильника". Вона пояснювала розвиток аутизму наслідком впливу матерів, які не виявляли емоційного тепла. Цю теорію вже давно спростували.

Міф №5: Люди з аутизмом схожі на героя Дастіна Гофмана у фільмі "Людина Дощу"

"У кожної людини свої особливості цього стану. Якщо ви знаєте одну людину з аутизмом, то це лише означає, що ви знаєте одну людину з аутизмом. Можливості цієї людини є індивідуальними, тож їх не потрібно узагальнювати на всіх", – підсумувала Супрун

Теги: Новини України LifeStyle Здоров'я Здорове життя Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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