Супрун розвінчала поширені міфи про психічне здоров'я
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що психічне здоров’я допомагає людям реалізувати свій потенціал та досягати поставлених завдань.
Вона розвінчала поширені міфи про психічне здоров’я, йдеться на сторінці у Facebook.
Люди, у яких психічні розлади є "психами", "неадекватами"
1 з 10 людей страждають на депресію, а 1 зі ста хворіє на шизофренію. Вона зазначила, у більшості поведінка людей з таким діагнозом, майже не відрізняється від інших людей.
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Вони намагаються вести нормальний спосіб життя, займатися улюбленими справами. Люди з таким діагнозом страждають від незвичних відчуттів, думок чи емоцій.
Діти та підлітки не страждають від "психічних розладів"
70-75% психічних розладів виникають в дитячому чи підлітковому віці. Одна дитина з 5 має проблеми з психічним здоров’ям.
Алкогольна та наркотична залежність – це вибір людини
Залежність – це феномен, який складається з генетичних передумов, особливості середовища та соціального оточення. Також на це впливає наявність інших психічних розладів.
Депресія – це симптоми ліні та поганого характеру
Це не так. Депресія – це стан, який пов'язаний з порушенням процесів у мозку та змінами у його роботі.
Люди, у яких психічні розлади, є небезпечними та агресивними
Люди, які не мають психічних розладів, частіше вчиняють кримінальні злочини, ніж ті, хто на них страждає. Частіше останні є жертвами правопорушень або насильницької поведінки.
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Люди не можуть вилікуватись від психічних розладів
Лікування не стоїть на місці. Тому фахівці постійно створюють нові методи та можливості лікування психічних розладів.