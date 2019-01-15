Супрун розвінчала відомі міфи щодо вакцинації проти кору

В Україні уже два роки триває спалах кору. З 28 грудня 2018 по 3 січня 2019 на кір в Україні захворіли вже понад двох тисяч людей, впродовж цього періоду померла одна дворічна дитина.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на сторінці у Facebook.

Читайте також: Супрун спростувала поширені міфи про згоду на секс: інфографіка і відео

Щоб запобігти новим випадкам інфекції, потрібно вакцинуватися.

У розріз позиції медичної спільноти, здоровому глузду йдуть висловлювання медичних працівників без необхідної освіти та досвіду щодо неприпустимості заходів посиленої вакцинації проти кору в період епідсезону грипу.



Супрун спростувала відомі міфи щодо вакцинації проти кору

Ці твердження не мають жодних науково обґрунтованих підтверджень.

Супрун назвала кілька хибних тверджень щодо вакцинації проти кору:

1. Вакцини проти кору (КПК) мають здатність пригнічувати імунітет

Псевдонауковці не радять робити щеплення проти кору в період епідемічного сезону грипу. Супрун зазначає, що вакцина КПК не підвищує ризики цих бактеріальних та вірусних інфекцій в популяції протягом так званих "періодів ризику" після щеплення (0-30 днів, 31-60 днів і 61-90 днів).

Лікар Уляна Супрун "Тобто не "перевантажує" імунну систему, не послаблює захист. Тому застосування вакцини проти кору в період підвищеної захворюваності на грип (епідемії, до речі, не зафіксовано в Україні) безпечне".

2. Імунітет буде слабшати в період епідсезону

Насправді ж вчені не виявили, що навіть у дітей раннього віку під час легкої респіраторної інфекції, вакцина може бути неефективна. У щеплених і нещеплених дітей був той самий імунітет. Тому Супрун не радить відкладати вакцинацію кору навіть у випадку, якщо дитина має легкий перебіг застуди.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.