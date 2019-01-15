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      Супрун розвінчала відомі міфи щодо вакцинації проти кору

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      Супрун спростувала відомі міфи щодо вакцинації проти кору
      Супрун спростувала відомі міфи щодо вакцинації проти кору / ennaora.it

      В Україні уже два роки триває спалах кору. З 28 грудня 2018 по 3 січня 2019 на кір в Україні захворіли вже понад двох тисяч людей, впродовж цього періоду померла одна дворічна дитина.

      Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на сторінці у Facebook.

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      Щоб запобігти новим випадкам інфекції, потрібно вакцинуватися.

      У розріз позиції медичної спільноти, здоровому глузду йдуть висловлювання медичних працівників без необхідної освіти та досвіду щодо неприпустимості заходів посиленої вакцинації проти кору в період епідсезону грипу.

      Супрун спростувала відомі міфи щодо вакцинації проти кору
      Супрун спростувала відомі міфи щодо вакцинації проти кору

      Ці твердження не мають жодних науково обґрунтованих підтверджень.

      Супрун назвала кілька хибних тверджень щодо вакцинації проти кору:

      1. Вакцини проти кору (КПК) мають здатність пригнічувати імунітет

      Псевдонауковці не радять робити щеплення проти кору в період епідемічного сезону грипу. Супрун зазначає, що вакцина КПК не підвищує ризики цих бактеріальних та вірусних інфекцій в популяції протягом так званих "періодів ризику" після щеплення (0-30 днів, 31-60 днів і 61-90 днів).

       
      Лікар Уляна Супрун
      "Тобто не "перевантажує" імунну систему, не послаблює захист. Тому застосування вакцини проти кору в період підвищеної захворюваності на грип (епідемії, до речі, не зафіксовано в Україні) безпечне".

      2. Імунітет буде слабшати в період епідсезону

      Насправді ж вчені не виявили, що навіть у дітей раннього віку під час легкої респіраторної інфекції, вакцина може бути неефективна. У щеплених і нещеплених дітей був той самий імунітет. Тому Супрун не радить відкладати вакцинацію кору навіть у випадку, якщо дитина має легкий перебіг застуди.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Уляна Супрун Вакцина Кір
      Джерело: 24 Канал
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