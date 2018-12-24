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      Супрун спростувала користь популярного способу лікування малярії

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      Супрун спростувала користь популярного способу лікування малярії
      Супрун спростувала користь популярного способу лікування малярії / esquire.com

      Більшість людей переконані, що алкоголь містить лікувальні властивості. Саме тому вони розтирають тіло, роблять настоянки чи краплі або просто п'ють з метою "оздоровитися".

      Про це інформує в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

      Читайте також: Українці з 1 січня зможуть повертати ліки до аптек, – Супрун

      Мова йде про деякі алкогольні напої, які мають статус "лікувальних", до прикладу – популярний коктейль джин-тонік.

      via GIPHY

      Уляна Супрун зазначає, що лікувальні властивості має не джин, а безалкогольний тонік. Все тому, що останній містить речовину хінін, яка давно використовуються у медицині.

      В.о. міністра охорони здоров’янаводить такі дані: у 17 столітті виявили лікувальні властивості хініну – він вилікував малярію. Ця речовина міститься у рекомендаціях ВООЗ по лікуванню неускладненої малярії.

       
      Малярія – що це?

      Це загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Симптоми малярії з’являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші симптоми – лихоманка, головний біль – можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

      Проте необхідна для лікування малярії доза становить 500 мг, яку необхідно періодично приймати. Але поєднання джину з тоніком буде недостатньо. Більшість безалкогольних тоніків містять невелику дозу хініну і не достатньо гіркі у порівнянні з традиційним напоєм.

       
      Лікар Уляна Супрун
      “Пити чи в будь-якому іншому вигляді застосовувати алкоголь для профілактики чи лікування хвороб — нерозумно. Всі можливі позитивні ефекти, які містить в собі алкоголь, зрештою перекриваються його згубними властивостями”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Алкоголь Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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