Супрун спростувала користь популярного способу лікування малярії

Більшість людей переконані, що алкоголь містить лікувальні властивості. Саме тому вони розтирають тіло, роблять настоянки чи краплі або просто п'ють з метою "оздоровитися".

Про це інформує в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

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Мова йде про деякі алкогольні напої, які мають статус "лікувальних", до прикладу – популярний коктейль джин-тонік.

Уляна Супрун зазначає, що лікувальні властивості має не джин, а безалкогольний тонік. Все тому, що останній містить речовину хінін, яка давно використовуються у медицині.

В.о. міністра охорони здоров’янаводить такі дані: у 17 столітті виявили лікувальні властивості хініну – він вилікував малярію. Ця речовина міститься у рекомендаціях ВООЗ по лікуванню неускладненої малярії.

Малярія – що це? Це загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Симптоми малярії з’являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші симптоми – лихоманка, головний біль – можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

Проте необхідна для лікування малярії доза становить 500 мг, яку необхідно періодично приймати. Але поєднання джину з тоніком буде недостатньо. Більшість безалкогольних тоніків містять невелику дозу хініну і не достатньо гіркі у порівнянні з традиційним напоєм.

Лікар Уляна Супрун “Пити чи в будь-якому іншому вигляді застосовувати алкоголь для профілактики чи лікування хвороб — нерозумно. Всі можливі позитивні ефекти, які містить в собі алкоголь, зрештою перекриваються його згубними властивостями”.

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