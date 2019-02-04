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      Супрун спростувала користь популярної дієти

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      Популярна лужна дієта неефективна
      Популярна лужна дієта неефективна / pikstagram.com

      Деякі люди переконані, що надлишки кислоти в організмі можуть негативно впливати на організм людини. Вони вимірюють свій рівень кислотності і на основі результату обирають раціон.

      Мова йде про досить популярну дієту, що передбачає відмову від продуктів, які “закислюють” наш організм, пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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      Начебто ці продукти спричиняють зниження показника pH (водневого показника), внаслідок чого виникає шкідливе для нас кисле середовище. Для цього вони вимірюють показник pH сечі. За словами прихильників теорії закислення, це сприяє набору ваги, шкодить кісткам та негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. Щоби цього не відбувалось, рекомендують дотримуватись лужної дієти.

       
      Лікар
      Вона (лужна дієта – 24) передбачає зменшення вживання “кислих” продуктів — м'яса, яєць, пшениці та інших зернових, цукру, молочних продуктів, кофеїну, алкоголю та процесованих продуктів на користь "лужних”, тобто тих, що знижують рівень кислотності організму ”.

      Супрун зазначила, що орієнтуватися лише на показник pH при виборі раціону, не варто. Він показує концентрацію іонів водню, тобто протонів у певному розчині, тому ми можемо говорити про показник pH води, крові чи слини, але не всього організму. За словами Супрун, єдиного показника кислотності організму не існує.

      Тест, які вимірюють рівень pH сечі, не можуть показувати інформацію про рівень рН організму. Їжа та напої впливають на кислотність або лужність сечі, але це єдина рідина, яка зазнає впливу. Виділення кислоти у сечі є одним з основних способів регулювання балансу рН в організмі.

      Один з найстабільніших показників є кислотність у крові. Норми кислотності можуть коливатися у межах 7.35 до 7.45.Сталу кислотність крові підтримує низка систем — нирки, легені, біохімічні буферні системи крові.

      Один з найстабільніших показників є кислотність у крові
      Один з найстабільніших показників є кислотність у крові

      Супрун вважає, що твердження про закислення організму, яке шкідливе для нас, бо викликає остеопороз, є міфом. Наразі немає досліджень, які б підтвердили те, що для нейтралізації надлишків кислоти організм витягує кальцій з кісток. Також не доведена ефективність лужної дієти для здоров’я кісток.

      Прихильники теорії закислення також вважають, що дієта може запобігти ракові, мовляв, онкоклітини живуть в кислому середовищі, відповідно лужні продукти в цьому випадку можуть бути "ліками".

       
      Лікар
      “Це не так. Пухлинний ріст зумовлюють різноманітні чинники: канцерогени, генетична схильність, радіоактивне випромінювання, імунодефіцитні стани, гормональні порушення, раціон — але не кислотність! Адже ферменти пухлинних клітин такі самі, як і в здорових. Їм потрібна та сама кислотність середовища. Зміни стосуються регуляції клітинного поділу, але не численних ферментів “домашнього господарства” клітини”.

      Лікар зазначила, що немає досліджень, які підтверджують, що лужність якимось чином може вберегти від раку.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я Уляна Супрун
      Джерело: 24 Канал
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