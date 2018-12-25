Супрун спростувала новий популярний міф

Споглядання процесу зварювання для звичайного перехожого не може серйозно пошкодити зір чи призвести до його втрати. Проте, іскри від зварювання містять ультрафіолетове випромінювання, яке може призвести до опіків ока.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своєму Facebook.

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"Чи можна безпечно дивитися на "зварку"? Мається на увазі процес зварювання – технологія, коли спеціаліст за допомогою інструментів сплавлює метали і від цього утворюються специфічні іскри. Страх про те, що навіть миттєвий погляд на них, може серйозно пошкодити зір чи навіть призвести до його втрати – перебільшений", – зазначила чиновниця.

За її словами, пошкодження зору дуже малоймовірне, якщо перехожі на вулиці помітили, що десь працює зварювальник.

Уляна Супрун “Але це стосується суто перехожих на вулиці, і в жодному разі не спеціалістів, які працюють зі зварюванням. Іскри від зварювання містять ультрафіолетове випромінювання, яке може призвести до опіків ока. Симптоми – біль в очах, почервоніння, чутливість до яскравого світла, головний біль”.

Очільниця МОЗ відзначила, що чим довше людина піддається впливу ультрафіолетових променів, тим сильнішими будуть симптоми. Проте, зазвичай за день-два все нормалізовується. Водночас, лише лікар може зробити конкретні висновки щодо перебігу недуги та лікування.

"Оскільки все залежить від процесу зварювання, зварювального струму та інших умов навколишнього середовища, немає чітких нормативів про те, з якої відстані дивитися на нього безпечно, а з якої ні. Тому спеціально стояти і дивитися на зварювання без захисного обладнання для очей не варто", – підсумувала Супрун.

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