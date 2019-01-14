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      Супрун спростувала поширені міфи про згоду на секс: інфографіка і відео

      1549 Читать новость на русском
      Згода на секс
      Згода на секс / pixabay.com

      Довкола змін до Кримінального кодексу дуже швидко виникло багато міфів. В.о. глави МОЗ Уляна Супрун пояснила, що означає згода на секс та чому важливе розширення понять "сексуальне насильство" і "зґвалтування".

      Про це вона написала на своїй сторінці Facebook. 

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      За її словами, відтепер сексуальним насильством буде також вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи. Раніше ж закон визначав сексуальне насильство як примус до статевих зносин силою або шантажем, або ж якщо особа була в безпорадному стані.

       
      Уляна Супрун
      “Важливо, що тепер зловмисники будуть винні у тому, що вони не отримали не тільки однозначної конкретної згоди на секс, а й на будь-які принизливі дії стосовно жертви. Оновлення ж поняття "зґвалтування" полягає в тому, що відтепер ним вважатимуться дії сексуального характеру, що пов’язані з проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи”.

      Також Супрун опублікувала ролик про важливість згоди на секс, яке переклав на українську Центр "Жіночі перспективи".

       

       

      Крім того, міфи, які з'явилися після прийняття законодавчих змін щодо захисту від сексуального і домашнього насильства розвінчало Міністерство юстиції України. Зокрема і міф про необхідність отримання письмової згоди від партнера на секс.

      Міфи про згоду на секс
      Міфи про згоду на секс

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      Теги: Здоров'я Здорове харчування Секс Уляна Супрун Міністерство юстиції
      Джерело: Здоров'я 24
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