Супрун спростувала шкоду популярної звички

Іноді людині роблять зауваження, мовляв, сидіти "нога на ногу" шкідливо для здоров’я. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чи насправді ця звичка така шкідлива.

Про це вона пише на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Існують певні дослідження, які вказують, що звичка закидати ногу на ногу може викликати незначне підвищення тиску. А після того, як ви поставите ноги у звичне положення, тиск повернеться до попереднього стану.

Уляна Супрун “Тож для людей з нормальним тиском сидіння з перехрещеними ногами не матиме серйозних наслідків. Натомість, якщо у вас є проблеми з тиском, краще уникати тривалого сидіння в позиції з перехрещеними ногами. Якщо ж ви полюбляєте схрещувати ноги в області гомілок — спокійно продовжуйте, це підвищення тиску не викликає.”

Супрун спростувала інформацію про те, що звичка сидіти "нога на ногу" призводить до варикозу вен. За її словами, якщо говорити про цю хворобу, то тривале сидіння чи стояння в одній позі загалом, а не лише зі схрещеними ногами підвищує ризик захворіти. Та звичка сидіти не є однією з причин розвитку варикозу.

Варикозне розширення вен – що це? Це розширення поверхневих вен, що супроводжується неспроможністю клапанів і порушенням кровотоку.

Тривале сидіння з перехрещеними ногами може також негативно впливати на поставу. В одному з досліджень визначено, що сидіння в такій позиції більш ніж 3 години на добу може спричинити надмірний нахил корпусу вперед та округлення плечей.



Чи безпечна звичка схрещувати ноги

Через це м‘язи компенсують недоліки постави, внаслідок чого може виникнути дискомфорт, напруження та біль в спині чи суглобах.

Схрещування ніг не спричинить шкоди організму.

Однак, якщо ви любите довго сидіти та ведете малорухливий спосіб життя, то наслідки людина може відчути.

Супрун радить вставати кожні півгодини, принаймні на 5 хвилин, якщо людина довго сидить.

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