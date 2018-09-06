Супрун спростувала відомий міф про вплив кактуса

Часто можна побачити таку картину: великий монітор, мишка, клавіатура, а навколо розставлені велика кількість кактусів.

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун переконує, що кактуси не поглинають випромінювання, йдеться на сторінці у Facebook.

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Міф стверджує наступне: від монітора йде негативне радіоактивне випромінювання, а кактуси його здатні поглинати та якимось чином нівелювати цей шкідливий вплив.



Кактуси не поглинають радіоактивне випромінювання

Та чи насправді це так? Уляна Супрун пояснює, що немає жодного наукового дослідження, яке б підтверджувало чи спростовувало цей міф. Вчені навіть не визнають це гіпотезою та достатньою підставою для проведення будь-якого дослідження.

Також невідомо, хто поширив цей міф. І попри те, що це твердження живе дотепер, знайти першоджерело неможливо.



Вплив кактусів біля комп'ютера – міф