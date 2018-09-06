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Супрун спростувала відомий міф про вплив кактуса

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Супрун спростувала відомий міф про вплив кактуса
Супрун спростувала відомий міф про вплив кактуса / onepeterfive.com

Часто можна побачити таку картину: великий монітор, мишка, клавіатура, а навколо розставлені велика кількість кактусів.

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун переконує, що кактуси не поглинають випромінювання, йдеться на сторінці у Facebook.

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Міф стверджує наступне: від монітора йде негативне радіоактивне випромінювання, а кактуси його здатні поглинати та якимось чином нівелювати цей шкідливий вплив.

Кактуси не поглинають радіоактивне випромінювання
Кактуси не поглинають радіоактивне випромінювання

Та чи насправді це так? Уляна Супрун пояснює, що немає жодного наукового дослідження, яке б підтверджувало чи спростовувало цей міф. Вчені навіть не визнають це гіпотезою та достатньою підставою для проведення будь-якого дослідження.

Також невідомо, хто поширив цей міф. І попри те, що це твердження живе дотепер, знайти першоджерело неможливо.

Вплив кактусів біля комп'ютера – міф
Вплив кактусів біля комп'ютера – міф

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Теги: Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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