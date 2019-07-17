Супрун: трагедія MH17, атака в Солсбері та бомбардування у Сирії – це ліки від втрати пам'яті

5 років тому Росія вбила 300 людей в небі над окупованим Донбасом. На борту Боїнга MH17 були громадяни Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії, Індонезії.

Весь цей час рідні вбитих жертв шукали правди та вимагали покарати винних. Фактично сьогодні вже відомо, кому належала установка "Бук", звідки її привезли на територію України, хто дозволив це перевезення та координував його. Так само весь світ знає, хто розв'язав цю війну та вбиває українців.

Більше про катастрофу МН-17: Збитий Boeіng-777 у цифрах: інфографіка

Місяць тому були офіційно названі імена перших підозрюваних – це троє росіян та українець, що перейшов на бік терористів. Вони були безпосередньо причетні до збиття малазійського боїнга.