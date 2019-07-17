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      Блог Соцмережі

      Супрун: трагедія MH17, атака в Солсбері та бомбардування у Сирії – це ліки від втрати пам'яті

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      Рештки Боїнгу МН-17
      Рештки Боїнгу МН-17 / Фото з відкритих джерел

      5 років тому Росія вбила 300 людей в небі над окупованим Донбасом. На борту Боїнга MH17 були громадяни Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії, Індонезії.

      Весь цей час рідні вбитих жертв шукали правди та вимагали покарати винних. Фактично сьогодні вже відомо, кому належала установка "Бук", звідки її привезли на територію України, хто дозволив це перевезення та координував його. Так само весь світ знає, хто розв'язав цю війну та вбиває українців.

      Більше про катастрофу МН-17: Збитий Boeіng-777 у цифрах: інфографіка

      Місяць тому були офіційно названі імена перших підозрюваних – це троє росіян та українець, що перейшов на бік терористів. Вони були безпосередньо причетні до збиття малазійського боїнга.

      Але Кремль і далі продовжує брехливо відкидати звинувачення. І хоча наразі є підозри лише для окремих росіян, Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили державу Росія в збитті літака, на якому були їхні громадяни.

      13 тисяч вбитих українців, трагедія #MH17, атака в Солсбері та бомбардування цивільних у Сирії – це ліки від втрати пам'яті для нас із вами та для всього світу. Коли запрошуєте вбивць за один стіл, не треба потім дивуватися.

      Все що потрібно знати про збиття рейсу MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналуВсе що потрібно знати про збиття рейсу MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Важливо: Збиття MH17: Затриманий Цемах може стати ключовим свідком на суді у Нідерландах

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини Росії MH17 Публікації Новини політики
      Джерело: Facebook
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