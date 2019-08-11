Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому краще не звільняти Уляну Супрун, недоторканість як зброя та війна Богдана зі ЗМІ.

1. Чому краще залишити Супрун очільницею МОЗ?





Постмайданівську владу під проводом Петра Порошенка, можна похвалити за за три реформи: децентралізацію, запуск патрульної поліції і реформування Міністерства охорони здоров'я.



Хто така Уляна Супрун? Більше читайте тут.

2. Росії не уникнути санкцій США: до чого тут Україна?





Російський рубль почав падіння на тлі повідомлень про підписання президентом США Дональдом Трампом указу про запровадження другого пакету санкцій щодо Росії у зв'язку зі справою про отруєння Скрипалів.



Читайте більше про санкції проти Росії.

3. Позбавити не можна залишити: чому не можна скасовувати депутатську недоторканість





Скасування депутатської недоторканності – ця тема настільки заїжджена, що усім вже набридло її обговорювати, проте все не так однозначно...



Про недоторканість та новий парламент: інтерв'ю з Давидом Арахамія.

4. Офіс Президента оголосив війну журналістам, або Сценарій повторюється





Команда Зеленського воліє спілкуватися із суспільством напряму, без посередників. Так заявив голова Офісу Президента Андрій Богдан...



Андрій Богдна – читайте більше про главу Офісу президента.

5. НАБУ разрушает одну из самых известных схем Порошенко





Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрию Вовку.



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Підсумок поїздки президента до Туреччини: Україна не підписала з Туреччиною угоду про зону вільної торгівлі: чому це добре