Супрун пропонували хабар квартирою, але вона відмовилась: що про це варто знати

Поки у мережі активно обговорюють ситуацію з відстороненням Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я, Нерухомість 24 пропонує згадати резонансну справу про квартиру, яку їй пропонували у вигляді хабаря і до чого тут знову Радикальна партія.

На посаді виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун перебувала з 1 серпня 2016 року.

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5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука ухвалив рішення про відсторонення Супрун з посади в.о. глави МОЗ.

Що встигла зробити Уляна Супрун на посаді?Вона дала старт реформі медичної системи в Україні, почала реформування фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень на посаді в.о. міністра охорони здоров'я:

- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

За що Супрун пропонували хабар? У березні 2018 у своєму Facebook вона розповідала, як рік тому (у 2017-му) один із помічників народного депутата пропонував їй хабар у вигляді квартири. Таку "подяку" їй пропонували, якщо б вона "допомогла" медзакладу отримати дороговартісне обладнання.

Компанію помічнику нардепа тоді склав ще мер міста, який підтвердив, що очільниця МОЗ все зрозуміла правильно – їй пропонують хабар у вигляді квартири.

Нерухомість пропонували оформити на позаштатного радника Уляни Супрун, який зіграв роль довіреної особи. Тоді Супрун зазначила, що наступного ж дня звернулась до детективів НАБУ із заявою про ознаки злочину.

Помічником нардепа, який пропонував квартиру Супрун був помічник лідера Радикальної партії Олега Ляшка Олександр Богачов, а мером – міський голова Вишневого на Київщині Ілля Діков.



Хабар квартирою Супрун пропонували у її кабінеті//Кадр з відео

Що відомо про квартиру, яку пропонували Супрун?

Пізніше очільниця МОЗ зізналась журналістам, що самої квартири не бачила, але в ній встиг побувати один з її радників, який зіграв роль довіреної особи у цій справі.

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В ході журналістських розслідувань вдалось з'ясувати, що йшлось про однокімнатну квартиру у житловому комплексі "Акварелі 2", що саме будувався на околиці Вишневого.



Візуалізація ЖК "Акварелі 2" у Вишневому

На відео з прихованих камер, які оприлюднило НАБУ щодо цієї справи фігурує й помічник Ляшка Олександр Богачов. Зафіксована також розмова з мером Вишневого Іллею Діковим, який спершу пояснює, з яких "фондів" дістане квартиру для Супрун, а згодом описував схеми, за якими "працюватиме" мамограф, що з ними мала допомогти Супрун.



Мер Вишневого Олександр Діков на відео НАБУ про хабар Уляні Супрун

Вартість однокімнатної квартири площею від 39 квадратів у ЖК "Акварелі 2" у Вишневому починається від 690 тисяч гривень. Вартість метра квадратного у ньому становить 17,5 тисяч гривень.



Вартість квартир у ЖК "Акварелі 2" у Вишневому

Хто така Уляна Супрун: дивіться відео