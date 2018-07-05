Супрун вказала на головну небезпеку вбиралень
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що сушіння рук після використання вбиральні не робить їх чистими.
Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.
Читайте також: 5 лайфхаків від Супрун, як подолати тривожність
Як аргумент – вона навела результати досліджень вчених, які показують, що бактерії у сушарках зростають у геометричній прогресії в залежності від тривалості утримання посудини для дослідження під потоком повітря.
Висновок інших вчених – не користуватися сушарками, оскільки вони можуть викликати інфекцію у людей зі слабким імунітетом.
Проте не можна відмовитися від сушіння, оскільки на мокрих руках бактерії теж розповсюджуються та навіть передаються швидше. Тому Супрун радить частіше змінювати фільтри в електричному приладі. Можна також поставити одноразові рушники, адже це з погляду гігієни є найбільш безпечним та швидким методом сушіння рук.
При виборі користування сушаркою чи рушником – обирайте останній.
Нагадаємо, що науковці довели, що повітря у вбиральнях може містити лікарсько-стійкі бактерії.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Вибір редакції
-
Путін може відновити агресію на Донбасі після ЧС-2018: журналіст назвав гарячу точкусьогодні, 10:08
-
Головні новини 4 липня: Порошенко підписав важливі закони, смертельні ДТП, деталі отруєння дітейсьогодні, 08:04
-
Генерал пояснив, як Україна має протистояти інформаційній агресії Кремлясьогодні, 07:05