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Супрун вказала на головну небезпеку вбиралень

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Чим небезпечні сушарки для рук
Чим небезпечні сушарки для рук / metro.us

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що сушіння рук після використання вбиральні не робить їх чистими.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Як аргумент – вона навела результати досліджень вчених, які показують, що бактерії у сушарках зростають у геометричній прогресії в залежності від тривалості утримання посудини для дослідження під потоком повітря.

Висновок інших вчених – не користуватися сушарками, оскільки вони можуть викликати інфекцію у людей зі слабким імунітетом.

Проте не можна відмовитися від сушіння, оскільки на мокрих руках бактерії теж розповсюджуються та навіть передаються швидше. Тому Супрун радить частіше змінювати фільтри в електричному приладі. Можна також поставити одноразові рушники, адже це з погляду гігієни є найбільш безпечним та швидким методом сушіння рук.

При виборі користування сушаркою чи рушником – обирайте останній.

Нагадаємо, що науковці довели, що повітря у вбиральнях може містити лікарсько-стійкі бактерії.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун Гігієна Інфекція
Джерело: 24 Канал
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