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Супрун вказала на помилку батьків щодо вибору одягу для дітей у спеку

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Не варто одягати додатковий шар одягу на дітей у спеку
Не варто одягати додатковий шар одягу на дітей у спеку / teamsoftomorrow.com

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун порадила, яких правил потрібно дотримуватися, щоб уникнути перегрівання у дітей.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Правило одягати дитину на шар більше одягу, ніж дорослому, не працює у спеку. Тому не варто брати додатковий одяг, коли батьки лише у футболках.

Не варто одягати шкарпетки, краще для цього підійде відкрите взуття, яке підтримуватиме нормальну терморегуляцію.

У спеку шкіра стоп дітей повинна дихати.

Батькам необхідно одягати босоніжки дітям
Батькам необхідно одягати босоніжки дітям

Батькам необхідно стежити за тим, що діти пили достатню кількість води при спекотних умовах. Все тому, що обмін речовин у малюка проходить інтенсивніше, виробляючи велику кількість тепла.

Міністерство охорони здоров’я застерегло, що хоч тривале перебування під ультрафіолетовими променями збільшують виникнення раку шкіри, не варто відмовлятися від сонця, яке корисне для малюка.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Теги: Здоров'я Здорове життя Діти Вагітність і діти Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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