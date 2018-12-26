Супрун зруйнувала відомий міф про залежність від погоди

Якщо у вас болить голова, ви відчуваєте втому, головний біль, у вас підвищений тиск, то це не перелік симптомів певної хвороби.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чи насправді існує метеозалежність на сторінці у Facebook.

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Лікар Уляна Супрун “Класика метеозалежності — погане самопочуття через магнітну активність на Сонці. Проте ця активність відбувається постійно. Втім, багато людей жаліються на мігрені та сильний головний біль саме в цей період. Але підтверджень, що саме активність Сонця викликає ці симптоми — недостатньо.”

Вчені проаналізували 63 мільйони твітів, що містили слова "мігрень" або "головний біль". Графіки повідомлень зіставили з графіком активності Сонця. Та у підсумку графіки не збігалися.

Щодо ризику інсультів у період активності Сонця, то є зв'язок між ними та геомагнітними бурями, проте його потрібно вивчати детальніше.

Вчені з Гарвардської школи здоров‘я ще у 2017 році опублікували звіт, у якому йдеться про те, що погода не впливає на біль в спині і суглобах.

Лікар Уляна Супрун “ Ревматоїдний артрит також не залежить від погодних чинників Так само не знайшли впливу зміни атмосферного тиску, температури, вологості повітря та кількості опадів на появу болю у спині ”.

Проте у деяких випадках більш у суглобах та активність Сонця можна пояснити браком серотоніну. Тобто у дощову погоду можуть загострюватися симптоми ревматоїдного артриту.

Недостатньо доказів зв’язку між болем у суглобах чи місцях переломів під час зміни атмосферного тиску чи температури. А от для серця та судин такі зміни можуть бути небезпечними.

Супрун назвала погодні фактори, які мають зрозумілі механізми впливу – холодне сухе повітря підвищує ризики нападу астми, дуже високі або дуже низькі температури можуть спричинити виникнення певних хворобливих станів, тощо.

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