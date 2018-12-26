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      Супрун зруйнувала відомий міф про залежність від погоди

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      Супрун зруйнувала відомий міф про метеозалежність
      Супрун зруйнувала відомий міф про метеозалежність / health.clevelandclinic.org

      Якщо у вас болить голова, ви відчуваєте втому, головний біль, у вас підвищений тиск, то це не перелік симптомів певної хвороби.

      В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чи насправді існує метеозалежність на сторінці у Facebook.

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      Лікар Уляна Супрун
      “Класика метеозалежності — погане самопочуття через магнітну активність на Сонці. Проте ця активність відбувається постійно. Втім, багато людей жаліються на мігрені та сильний головний біль саме в цей період. Але підтверджень, що саме активність Сонця викликає ці симптоми — недостатньо.”

      Вчені проаналізували 63 мільйони твітів, що містили слова "мігрень" або "головний біль". Графіки повідомлень зіставили з графіком активності Сонця. Та у підсумку графіки не збігалися.

      via GIPHY

      Щодо ризику інсультів у період активності Сонця, то є зв'язок між ними та геомагнітними бурями, проте його потрібно вивчати детальніше.

      Вчені з Гарвардської школи здоров‘я ще у 2017 році опублікували звіт, у якому йдеться про те, що погода не впливає на біль в спині і суглобах.

       
      Лікар Уляна Супрун
      Ревматоїдний артрит також не залежить від погодних чинників Так само не знайшли впливу зміни атмосферного тиску, температури, вологості повітря та кількості опадів на появу болю у спині”.

      Проте у деяких випадках більш у суглобах та активність Сонця можна пояснити браком серотоніну. Тобто у дощову погоду можуть загострюватися симптоми ревматоїдного артриту.

      via GIPHY

      Недостатньо доказів зв’язку між болем у суглобах чи місцях переломів під час зміни атмосферного тиску чи температури. А от для серця та судин такі зміни можуть бути небезпечними.

      Супрун назвала погодні фактори, які мають зрозумілі механізми впливу – холодне сухе повітря підвищує ризики нападу астми, дуже високі або дуже низькі температури можуть спричинити виникнення певних хворобливих станів, тощо.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Уляна Супрун
      Джерело: 24 Канал
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