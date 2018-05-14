Супутник NASA помітив нову корональну діру на Сонці: відео
Супутник NASA помітив на Сонці ще одну корональну діру і зумів її зняти на відео, завдяки ультрафіолетовому світлу.
Про це повідомили в NASA.
Корональні діри з’являються на сонці у вигляді темних областей. Самі по собі вони є місцями у сонячній короні зі зниженою густиною та температурою плазми.
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Під корональною дірою, яку зняв на відео супутник, видна темніша область в геліосфері зі збільшеною швидкістю сонячного вітру.
Джерело: 24 Канал
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