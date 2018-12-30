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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Суркіс не виплатив тренеру гроші за продаж Ярмоленка

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      Сабо заявив, що Ігор Суркіс не заплатив йому частину грошей від трансферу Ярмоленка
      Сабо заявив, що Ігор Суркіс не заплатив йому частину грошей від трансферу Ярмоленка / ua-football.com

      Колишній наставник збірної України та київського "Динамо" Йожеф Сабо розповів про те, що президент клубу Ігор Суркіс обіцяв виплатити йому відсоток від продажу півзахисника Андрія Ярмоленка.

      "Я прийшов на гру другої команди "Динамо", грали з "Десною". І я побачив Ярмоленка. Лівоногий, біжить, з хорошим ударом, він грав центрального нападника. Коли мені хтось сказав, що на нього приїхали дивитися з Москви, я після гри сказав тренеру, що хочу забрати цього футболіста", – розповів Сабо.

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      "І він отримав травму, півроку не грав. Після травми Ярмоленко грав погано, йому вже 18 років було. Ігор Михайлович сказав: "Нічого ти в футболі не розумієш, подивися, кого ти взяв, інваліда ти взяв". Я сказав йому: "Давайте почекаємо". Тоді Суркіс сказав: "Якщо він заграє, я тебе озолочу, я тобі дам 3-5%".

      Тепер, коли його продали, хоч би що. А мені люди кажуть, щоб пішов до Суркіса. А я не хочу, якщо він тільки сам подумає про це. А я сам не хочу йти", – сказав Сабо.

       

       

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      Теги: Спорт Футбол Динамо Андрій Ярмоленко
      Джерело: 24 Канал
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