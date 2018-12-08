Суркіс вперше за 14 років не буде представляти Україну в керівництві УЄФА

У суботу, 8 грудня, завершився термін висунення кандидатів в конгрес УЄФА, і вперше за 14 років в списку немає українського футбольного функціонера Григорія Суркіса.

Згідно нових правил, у Виконком УЄФА можуть балотуватися лише президент національної футбольної федерації, віце-президенти чи генеральний секретар цієї організації, зазначено на офіційному сайті УЄФА. Останні шість років Григорій Суркіс не займав жодної діючої посади у ФФУ.

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До цього Григорій Суркіс був віце-президентом УЄФА. Про те, що Суркіс не планує висувати свою кандидатуру в конгрес, ще в жовтні заявляв президент ФФУ Андрій Павелко.

Від України до Виконкому УЄФА буде балотуватися Андрій Павелко, чия кандидатура була затверджена Виконкомом в березні 2018 року.

Вибори президента УЄФА і членів виконкому УЄФА відбудуться 7 лютого 2019 року.

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