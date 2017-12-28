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Суркіси домоглись арешту рахунків "Приватбанку" на суму близько 1,1 мільярда гривень

21:40, 28 грудня 404
"Приватбанк" / Фото з вільних джерел

Державна виконавча служба заарештувала рахунки "Приватбанку" у рамках примусового виконання проваджень по стягненню коштів на суму близько 1,1 млрд грн на користь сім'ї Суркісів.

Про це свідчать матеріали Окружного адмінсуду Києва, пише finbalance.

У постанові суду зазначено, що арешт наклали постановами головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції 29 листопада у межах вищевказаних виконавчих проваджень.

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Одночасно з позовною заявою, "Приватбанк" подавав клопотання про забезпечення позову шляхом заборони державним виконавцям вчиняти будь-які виконавчі дії відносно боржника за вказаними виконавчими провадженнями в рамках примусового виконання виконавчих листів Київського апеляційного адміністративного суду від 7 листопада.

На фото: брати Суркіси

Крім того, у заявленому клопотанні позивач посилався на наявність "небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам банку до прийняття рішення у даній адміністративній справі, а також на наявність очевидну протиправність оскаржуваних дій і рішень органу державної виконавчої служби".

Теги: гроші Банки
Джерело: 24 Канал
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