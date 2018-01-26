Сурков і Волкер не дійшли згоди щодо закону про деокупацію Донбасу

Помічник президента Росії Владислав Сурков і спеціальний представник президента США з питань України Курт Волкер не дійшли на зустрічі в Дубаї до єдиної позиції щодо закону про реінтеграцію Донбасу.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело, ознайомлене з перебігом переговорів.

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"Головним питанням став закон реінтеграції Донбасу. Однак сторони, як і раніше, демонструють різні підходи в цьому питанні. Домогтися єдиного погляду наразі не вдалося", – сказало джерело.

Співрозмовник зазначив, що конкретних рішень за підсумками зустрічі не прийнято, але" сторони домовилися продовжити діалог".

Нагадаємо, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що не варто очікувати чогось від зустрічі між спецпредставником США з питань України Куртом Волкером і помічником президента Росії Владиславом Сурковим – це радше буде "звірянням годинників" щодо "завислого" конфлікту на Донбасі.