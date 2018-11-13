Сурогатне материнство: бізнес чи необхідність?

Після заборони комерційного сурогатного материнства в Таїланді та Індії, які донедавна були основними постачальниками таких послуг у світі, увага іноземців "переключилася" на Україну.

Незважаючи на відсутність офіційної статистики, спеціалісти стверджують: кількість сурогатних вагітностей у нашій країні сягає до 500 на рік.

За прогнозами фахівців, ця цифра буде зростати з кількох причин: по-перше, законодавство нашої країни є досить лояльним для тих, хто хоче стати батьками у такий спосіб. По-друге, послуга сурогатного материнства тут значно дешевша, ніж, наприклад, у Сполучених Штатах, де вартість її становить від 100 тисяч доларів. По-третє, фінансове становище часто примушує українських жінок до такого кроку - адже, у різних Клініках вони можуть отримати гонорар від 5-ти до 13 тисяч доларів. Про проблематику сурогатного материнства та виклики, пов’язані із ним, ми поговорили з Ігорем Палигою, Доктором медичних наук та засновником клініки репродуктології "Альтернатива".

ЗАКОН ЗАКРИВАЄ ОЧІ?

В Україні, що зараз конкурує на ринку сурогатного материнства з Грузією та Казахстаном, де ця послуга також є легальною, Законодавство все ще лишається до кінця неврегульованим. Тож приватні клініки послуговуються цілим рядом нормативно-правових актів: Сімейним кодексом, Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", "Про громадянство", про "Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україні" та іншими.

"В нас існує українська асоціація репродуктивної медицини УАРМ, яка надала побажання до Верховної Ради. Вважаю, законотворцям варто прислухатися до цієї організації, що об’єднує всі великі клініки та відомих репродуктологів України. Там чітко прописаний механізм, як має бути змінено законодавство, щоб не було спекуляцій щодо сурогатного материнства. Нами розроблений законопроект, який вже давно на слуханні і ми сподіваємося, що він буде прийнятий у якнайкоротші терміни".

ДОПОМОГА ЧИ БІЗНЕС?

Легальність сурогатного материнства має свої плюси – адже дарує шанс на батьківство тим парам, які в іншому випадку були би приречені на бездітність. З огляду на це, відповідальні приватні клініки керуються рядом правил, які захищають права не лише замовників, а й сурогатної матері.

"Звичайно, загальні канони існують. Перше, найважливіше правило, це наявність абсолютних медичних показань до сурогатного материнства: відсутність матки, вроджені вади розвитку або в наслідок хірургічних втручань, тяжкі соматичні захворювання, невдалі повторні спроби ДРТ (4 і більше разів) . Ще одне важливе правило – генетична спорідненість між біологічними батьками та дитиною. Наприклад, буває що пара, яка хоче донорську клітину, донорський сперматозоїд і донорську матку. В такому випадку їх нічого не пов’язує з цією дитиною і є це недопустимим!".

РИЗИКУЮТЬ НЕ ТІЛЬКИ ДОРОСЛІ

Одна з найбільших проблем сурогатного материнства не лише в Україні, а й у світі – це подальша доля дітей, які народжуються у такий спосіб. Тому саме на етапі спілкування з пацієнтами перед репродуктологами стоїть непросте завдання: переконатися, що майбутні батьки будуть ставитися до немовляти справді відповідально і турботливо. І, хоча генетична спорідненість частково допомагає попередити зловживання, ризики все одно залишаються.

"Є багато кримінальних справ, які ведуться паралельно і службами інших держав, і нашими службами. Жінки приїжджали з інших країн, тут вагітніли, начебто для себе, а потім з’являлися повторно, знов вагітніли, потім знов. Тобто, був цілий ланцюжок таких вагітностей і відслідкувати, куди дівались ті діти, зараз практично неможливо, ведеться розслідування. І, на жаль, навіть якщо клініка переслідує якісь благі наміри, а пацієнти підписують всі документи, які ми їм даємо, відслідкувати до кінця, що відбувається далі, ми не можемо".

НЕ ЗАСУДЖУВАТИ, А РОЗУМІТИ

Незважаючи на можливі ризики, українки все-таки погоджуються ставати сурогатними матерями. Вирішальну роль в прийняті такого рішення відіграє грошова винагорода – вагома для України сума, що може становити за різними оцінками від 5 до 13 тисяч доларів. Щоб стати сурогатною матір’ю, існує ряд вимог: повнолітня дієздатна жінка з власною здоровою дитиною, задовільний стан здоров’я, підтверджений медичним обстеженням та довідкою від психіатра. Психологічна підтримка таких жінок надзвичайно важлива, адже часто вони стикають з нерозумінням як всередині власної сім’ї, так і в суспільстві. Зазвичай, до цього призводить однобокий погляд на проблему – люди звикли бачити лише меркантильний інтерес. Але репродуктологи переконані: сурогатне материнство в Україні має право лишатися легальним.

"Я проти того, щоб повністю заборонити сурогатне материнство. Наприклад, коли жінка перенесла операцію і в неї відсутня матка, ми можемо простимулювати їй яєчники, щоб отримати яйцеклітину. Її чоловік дає сперму і їх спільний ембріон ми переносимо іншій жінці, яка виношує їм цю дитину. Це нормально, це дає людям шанс мати свою дитину. Але для того, щоб не було спекуляцій і зловживань, нам треба чітко врегулювати законодавство так, щоб максимально захистити права пар, які звертаються та сурогатних матерів і зробити так, аби всі клініки були рівними перед цими законами".