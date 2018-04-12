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Сушарки для рук небезпечні для здоров’я, – вчені

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Сушарка для рук
Сушарка для рук / Фото з вільних джерел

Популярні сушарки для рук, які часто використовують у громадських туалетах замість паперових рушників, американські вчені визнали небезпечними для здоров’я.

Науковці довели, що повітря у вбиральнях може містити лікарсько-стійкі бактерії, інформує businessinsider.com.

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Дослідження, яке провели у 36 чоловічих та жіночих вбиральнях в університеті Коннектикут показало, що сушильні апарати продувають тонни бактеріальних спорів. Вчені тримали тестові пластини під апаратом 30 секунд. Після цього вони виявили 60 різних видів бактеріальних колоній.

"Чим більше повітря використовується, тим більше бактерій переміщується", – переконаний автор дослідження Пітер Сетлоу.

via GIPHY

До слова, стресові події, такі як розлучення чи смерть члена сім'ї, негативно впливають на мозок, провокуючи його прискорене старіння.

Теги: Здорове життя Здоров'я Новини США Вірус
Джерело: 24 Канал
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