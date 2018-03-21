Сушкевич розповів про обурливі факти щодо участі Росії на Паралімпіаді-2018

Для української збірної новина про участь Росії в Паралімпійських іграх-2018 у Пхьончхані стала справжньою несподіванкою.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу заявив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

"Для нас було величезним сюрпризом, що за півтора місяці до Паралімпіади "нейтралів" (Росію – 24) допустили до змагань. Цього ніхто не прогнозував. Чому їх вирішили допустити, я не розумію", – сказав він.

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Проте більш прикрим фактом Сушкевич вважає допуск на змагання тих, кого вже ловили на допінгу.

"Але найгірше, що російська лідерка Михалина Лисова (вона здобула "бронзу" у лижній гонці на цьогорічних змаганнях – 24), яка не повинна була бути на Паралімпіаді, яка була у списку Макларена (список тих, кого впіймали на допінгу – 24), яка не була допущена до змагань, у день відкриття Паралімпіади раптом з'явилась без оголошення, без відповідної реєстрації Міжнародним комітетом. Ця інформація з'явилась тільки у російських ЗМІ. Наші німецькі колеги звернули на це увагу і одразу подали офіційну заяву, що такі дії не припустимі. Ми трохи пізніше зреагували, бо не читаємо російської преси. Ми теж потім подали запит, чому так сталося, але виразної відповіді не отримали", – зазначив президент паралімпійського комітету.

На його думку, Міжнародний комітет, який спочатку активно взявся за питання допінгу на змаганнях, починає здавати позиції, а самі допінгові справи потроху затухають.

20 березня паралімпійська збірна України повернулась додому із південнокорейського Пхьончхана. На Паралімпіаді-2018 українці завоювали 22 медалі: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових. У загальному заліку збірна України посіла 6-те місце.