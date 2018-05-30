Сусіди Аркадія Бабченка розповіли, що чули та бачили у вечір, коли вбили журналіста: відео

На місці вбивства Аркадія Бабченка 30 травня працює поліція. Сусіди Аркадія розповідають, що майже нічого підозрілого у вечір вбивства не бачили, а поліцейські їх ще не допитували.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Оксана Тропотяга.

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Аркадія Бабченка вбили 29 травня ввечері. Невідомий декілька разів вистрілив йому у спину. Від поранень журналіст помер у кареті швидкої допомоги.

Сусід Аркадія, пенсіонер Іван почув, що трапилось, вже коли приїхала швидка. Розповів, що живуть вони тут приблизно півроку, проте Аркадія бачив лише 1 раз. Поліцейські Івана не допитували.



Під'їзд будинку, де жив Аркадій Бабченко

Також Іван розповів, що місяць тому хтось дзвонив у двері. Проте, коли він підходив, чув лише кроки. Пенсіонер вважає, що це навряд з чимось пов'язано. 29 травня він підозрілих облич, схожих на фоторобот, не бачив.

Була якась штука, але вона не стосується. Било два рази хтось дзвонив мені. Поки я приходжу, туп-туп, вже хтось пішов туди,

– згадує сусід Аркадія Бабченка Іван.

Сусід Максим теж нічого не бачив. Прийшов додому після 21:00 – 22:00. Поліцію бачив, проте його ніхто не допитував.

Була поліція. Але мені сказати не було чого. І не питали,

– зазначив сусід Бабченка Максим.

Під будинком Аркадія Бабченка лежав один букет, згодом піднесли ще квіти.



Квіти біля будинку, де жив Бабченко

Нагадаємо, Аркадія Бабченка вбили 29 травня 2018 року у Києві у його власному помешканні. Невідомий здійснив кілька пострілів йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Закривавлене тіло виявила дружина журналіста, яка перебувала в квартирі. Від отриманих поранень Бабченко помер дорогою до лікарні. Журналістові був 41 рік.



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