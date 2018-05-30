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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Сусіди Аркадія Бабченка розповіли, що чули та бачили у вечір, коли вбили журналіста: відео

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Аркадія Бабченка вбили у Києві
Аркадія Бабченка вбили у Києві / Фото з відкритих джерел

На місці вбивства Аркадія Бабченка 30 травня працює поліція. Сусіди Аркадія розповідають, що майже нічого підозрілого у вечір вбивства не бачили, а поліцейські їх ще не допитували.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Оксана Тропотяга.

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Аркадія Бабченка вбили 29 травня ввечері. Невідомий декілька разів вистрілив йому у спину. Від поранень журналіст помер у кареті швидкої допомоги.

Сусід Аркадія, пенсіонер Іван почув, що трапилось, вже коли приїхала швидка. Розповів, що живуть вони тут приблизно півроку, проте Аркадія бачив лише 1 раз. Поліцейські Івана не допитували.

Під'їзд будинку, де жив Аркадій Бабченко
Під'їзд будинку, де жив Аркадій Бабченко

Також Іван розповів, що місяць тому хтось дзвонив у двері. Проте, коли він підходив, чув лише кроки. Пенсіонер вважає, що це навряд з чимось пов'язано. 29 травня він підозрілих облич, схожих на фоторобот, не бачив.

Була якась штука, але вона не стосується. Било два рази хтось дзвонив мені. Поки я приходжу, туп-туп, вже хтось пішов туди,
– згадує сусід Аркадія Бабченка Іван.

Сусід Максим теж нічого не бачив. Прийшов додому після 21:00 – 22:00. Поліцію бачив, проте його ніхто не допитував.

Була поліція. Але мені сказати не було чого. І не питали,
– зазначив сусід Бабченка Максим.

Під будинком Аркадія Бабченка лежав один букет, згодом піднесли ще квіти.

Квіти біля будинку, де жив Бабченко
Квіти біля будинку, де жив Бабченко

Нагадаємо, Аркадія Бабченка вбили 29 травня 2018 року у Києві у його власному помешканні. Невідомий здійснив кілька пострілів йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Закривавлене тіло виявила дружина журналіста, яка перебувала в квартирі. Від отриманих поранень Бабченко помер дорогою до лікарні. Журналістові був 41 рік.

24 канал стежить за ситуацією. Усі найсвіжіші новини про вбивство Аркадія Бабченка читайте в онлайні.

Теги: Новини України Вбивство Аркадія Бабченка Жертви Новини Росії журналісти Медіа ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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