Сусідка загиблого Павлова заявила, що не чула пострілу

16 серпня 2021 , 09:13
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Джерело:

ТСН

Сусідка мера Кривого Рогу Костянтина Павлова заявила, що у день його загибелі не чула жодних пострілів. Тіло політика з вогнепальним пораненням виявили 15 серпня у селі на Дніпропетровщині.

Жінка зауважила, що у неї було відчинене вікно. Однак звук пострілу не почула.

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Окрім того, сусідка розповіла: вона не бачила поблизу з будинком Павлова підозрілих людей. 

Жінка зізналася, що не приятелювала з сусідом, переважно просто віталися, зустрівшись на вулиці. Однак сусідка наголосила: вона не може сказати про загиблого нічого поганого. 

Загибель Павлова: головне

  • Тіло мера Костянтина Павлова знайшли на веранді його приватного будинку у селі Вільне. Поряд лежала рушниця.
  • Наразі у МВС розглядають 3 версії трагедії: самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.
  • У мережі також оприлюднили відео з останніх хвилин життя політика. На кадрах видно, як чоловік нервово ходить зі сторони в сторону з рушницею у руках. 
  • Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним мера. Він наголосив, що триматиме справу на особистому контролі.
  • Тим часом політик від "Опозиційної платформи – За життя", до якої належав Павлов, Вадим Рабінович заявив, що мера вбили. 
Автор: Мар'яна Бекало