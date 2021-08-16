Сусідка загиблого Павлова заявила, що не чула пострілу
16 серпня 2021 , 09:13Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Сусідка мера Кривого Рогу Костянтина Павлова заявила, що у день його загибелі не чула жодних пострілів. Тіло політика з вогнепальним пораненням виявили 15 серпня у селі на Дніпропетровщині.
Жінка зауважила, що у неї було відчинене вікно. Однак звук пострілу не почула.
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Окрім того, сусідка розповіла: вона не бачила поблизу з будинком Павлова підозрілих людей.
Жінка зізналася, що не приятелювала з сусідом, переважно просто віталися, зустрівшись на вулиці. Однак сусідка наголосила: вона не може сказати про загиблого нічого поганого.
Загибель Павлова: головне
- Тіло мера Костянтина Павлова знайшли на веранді його приватного будинку у селі Вільне. Поряд лежала рушниця.
- Наразі у МВС розглядають 3 версії трагедії: самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.
- У мережі також оприлюднили відео з останніх хвилин життя політика. На кадрах видно, як чоловік нервово ходить зі сторони в сторону з рушницею у руках.
- Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним мера. Він наголосив, що триматиме справу на особистому контролі.
- Тим часом політик від "Опозиційної платформи – За життя", до якої належав Павлов, Вадим Рабінович заявив, що мера вбили.