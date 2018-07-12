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Сутичка під Верховною Радою: авто з нардепом збило активіста

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Пошкоджений автомобіль нардепа Пинзеника
Пошкоджений автомобіль нардепа Пинзеника / Фото із соцмереж

Під стінами Верховної Ради протестують власники авто на єврономерах. Вони перекрили виходи з території парламенту і не випускають депутатів. Активісти закликають спікера Андрія Парубія продовжити засідання для виконання їхніх вимог.

Як повідомляє "Українська правда" на вулиці Шовковичній позашляховик народного депутата Павло Пинзеника наїхав на одного з учасників акції. Постраждалого забрали в "швидку". 

Після інциденту машину оточили спецпризначенці. Нардепа Пинзеника вивели з авто і провели в бік вулиці Інститутської "коридором ганьби".

Як повідомляє РБК-Україна в свою чергу активісти пошкодили автомобіль нардепа. 

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"Розбили машину зі мною всередині. Пошкодили скло заднього виду. Це те, що видно зсередини. Били ногами по машині. Схоже, що це не всі пошкодження. Мене не поранили", – повідомив Пинзеник у коментарі виданню.

Відео з місця події: 

Нагадаємо, 12 липня на засіданні Верховної Ради планувалося розглянути законопроекти №8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення машин і є серед вимог власників авто на єврономерах. Проте їх так і не розглянули.

Теги: Новини Києва Сутички Іноземні номери
Джерело: 24 Канал
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