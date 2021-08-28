Сама хода ЛГБТ-активістів відбулася без заворушень. Наприкінці заходу група молодих людей – противників ЛГБТ-руху почала поводитися неадекватно, викрикувати лайку у бік активістів і поліції.
Нагадаємо В Одесі пройшов ЛГБТ-марш, перед ним відбулася хода "за традиційні цінності"
"Традиціоналісти" напали на поліцію
Колону Прайд Ходи в Одесі та прилеглу територію охороняла майже тисяча співробітників поліції. Активісти почали марш біля Воронцовського палацу і закінчили біля будівлі міської ради. Їх посадили в автобуси і організували роз'їзд.
Втім, після того почалися сутички: радикально налаштовані противники маршу вигукували лайливі слова. Як повідомляє поліція, група провокаторів поводилася неадекватно, кинулася у бійку із застосуванням сльозогінного газу.
У сутичках взяла участь організація "Традиція і порядок" / Фото Суспільного
Як зазначає пресслужба поліції, правоохоронці "присікли спробу порушити правопорядок". Зрештою поліція затримала 51 активіста. Як повідомляє "Радіо Свобода" серед них – голова одеського міського осередку "Традиції і Порядку" Ілля Попков.
Сутички після ЛГБТ-маршу закінчилися затриманням / Фото "Думської"
29 постраждалих і 51 затриманий
Загалом у сутичках постраждали 29 поліцейських. Як "Думській" повідомив начальник ГУНП в Одеській області Микола Семенишин, 16 поліцейських і 13 нацгвардійців отримали опіки від газових балонів та інші ушкодження.
Затриманих доправили до районного відділку. При цьому одному з учасників під час затримання стало погано, йому викликали "швидку".
Подію кваліфікували одразу за трьома статтями:
- частина 2 стаття 345 – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу;
- частина 1 стаття 294 – Масові заворушення;
- частина 4 стаття 296 – Хуліганство.