Сутички і напад на Сивохо під час презентації платформи примирення: 15 осіб затримали

Поліція вже затримала 15 осіб, які брали участь уштовханині та перепалках після презентації Національної платформи примирення. Під час цих подій невідомі шарпали та декілька разів штовхнули у спину радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Через штовханину той навіть упав. Події відбувалися у КВЦ "Парковий", куди група молодиків увірвалися по завершенню події. Після сутички ці люди намагалися втекти з місця подій, однак частину вдалося затримати. Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

Більше про інцидент Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео

15 активних учасників доставили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень. Поліцейські продовжують пошуки всіх учасників інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група,

– кажуть у поліції.

За фактом інциденту правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк 4 років.



Поліція працює на місці інциденту

Як молодики влаштували штовханину з Сивохо: відео

Що відомо про платформу примирення?Платформу, яку 12 березня презентував Сивохо, створено у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".



Презентація платформи мала відбутися ще 19 лютого, але перед цим проросійські бойовики напали на позиції українських захисників під Золотим, намагаючись прорвати оборону.Тому захід перенесли. Презентація відбулася 12 березня у київському КВЦ "Парковий".