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      Сутички і напад на Сивохо під час презентації платформи примирення: 15 осіб затримали

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      Поліція на місці сутички / пресслужба Нацполіції України

      Поліція вже затримала 15 осіб, які брали участь уштовханині та перепалках після презентації Національної платформи примирення. Під час цих подій невідомі шарпали та декілька разів штовхнули у спину радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

      Через штовханину той навіть упав. Події відбувалися у КВЦ "Парковий", куди група молодиків увірвалися по завершенню події. Після сутички ці люди намагалися втекти з місця подій, однак частину вдалося затримати. Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

      Більше про інцидент Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео

      15 активних учасників доставили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень. Поліцейські продовжують пошуки всіх учасників інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група,
      – кажуть у поліції.

      За фактом інциденту правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк 4 років.


      Поліція працює на місці інциденту

      Як молодики влаштували штовханину з Сивохо: відео

      Що відомо про платформу примирення?Платформу, яку 12 березня презентував Сивохо, створено у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".

      Презентація платформи мала відбутися ще 19 лютого, але перед цим проросійські бойовики напали на позиції українських захисників під Золотим, намагаючись прорвати оборону.Тому захід перенесли. Презентація відбулася 12 березня у київському КВЦ "Парковий".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Києва Сергій Сивохо Національна платформа примирення та єдності
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