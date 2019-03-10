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      Сутички із "Нацкорпусом" у Черкасах: організаторів інциденту внесли до бази "Миротворця"

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      Сутички із "Нацкорпусом" у Черкасах
      Сутички із "Нацкорпусом" у Черкасах / фото з відкритих джерел

      До бази сайту "Миротворець", а саме – до його розділу "Чистилище" потрапили особи, яких підозрюють в організації заворушень у Черкасах під час візиту президента Порошенка у місто. Так, у перелік "Миротворця" потрапили кілька активістів "Національного корпусу", зокрема, голова Черкаського осередку партії – Дмитро Кухарчук.

      24 канал повідомляв, що члени організації "Нацкорпус" 9 березня влаштували у Черкасах акцію з нагоди візиту до міста президента Петра Порошенка. Так, активісти вимагали від глави держави чесного розслідування резонансної справи про розкрадання в "Укроборонпромі". В межах акції члени "Нацкорпусу" хотіли підійти ближче до сцени, де виступав гарант, проте цьому завадили правоохоронці. В результаті – спалахнула сутичка, постраждали 22 поліцейських, 19 довелося шпиталізувати. Двох організаторів заворушень правоохоронці затримали.

      Читайте також: Сутички в Черкасах під час виступу Порошенка: поліція затримала організаторів інциденту

      Серед них – голова черкаського обласного осередку "Національного корпусу" Дмитро Кухарчук. Проте, чоловіка не лише затримала поліція, його разом із поплічниками оперативно внесли у базу сайту "Миротворець".

      Організатор нападу на співробітників Нацполіції 9 березня у Черкасах. Провокатор. Організатор замовних проплачених мітингів і маршів під прикриттям націоналістичних і патріотичних лозунгів,
      – пишуть про Кухарчука на сайті.

      Дмитро Кухарчук
      Дмитро Кухарчук у базі "Миротворця"

      Окрім нього, до "Чистилища" загриміли голова молодіжного крила відділення "Нацкорпусу" на Черкащині Іван Хижняк, активісти Ігор Зайчук і Ян Антонюк, а також – ветеран АТО Олег Толмачов.

      Що таке "Миротворець"?Це – неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Ресурс складає і публікує у відкритому доступі базу, де вказані персональні дані людей, які вважаються сепаратистами або ж "агентами Кремля".

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Розкрадання в оборонній галузі України розслідували журналісти Bihus.Info. Вони з’ясували, що син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Постачання цих деталей проводили через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Таким чином учасникам злочинної схеми вдалося розікрасти щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Відповідні угоди учасники оборудок організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      За даними журналістів, до оборудок в оборонній сфері причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. у фігурантів скандалу, зокрема – у Гладковських та Букіна.

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      Теги: Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Національний корпус Поліція Миротворець Петро Порошенко Протести
      Джерело: 24 Канал
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