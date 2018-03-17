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Сутички молодиків і охорони в "Ашані" у Києві: з'явилося відео з камер спостереження

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"Ашан" на Берковецькій у Києві / Соцмережі

У мережі оприлюднили відео з камер спостереження супермаркету "Ашан", який розташовується на вулиці Берковецькій у Києві, – саме тут молодики влаштували безлади та бійку з охороною.

Відповідне відео опублікував ресурс "Київ оперативний". За словами журналістів, його їм надала громадська автомобільна спільнота Pitbull Kiev, яка, здійснюючи рейди, бореться з різними правопорушеннями у місті.

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На перших хвилинах роликах видно, як молодики ходять супермаркетом і складають собі до рюкзаків різні товари, в тому числі і алкоголь.

Потім це на деякий час відео переривається та з’являються кадри сутички.

Увага! Відео містить сцени насильства!

Відео з камер спостереження, що було знято перед масовою бійкою у "Ашані" в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що увечері 15 березня у Києві у гіпермаркеті "Ашан" спершу молоді дівчата бігали та трощили вітрини, а потім прийшли молодики та почали битися із охоронцями.

Теги: Сутички Кримінальні новини Новини Києва Новини України
Джерело: 24 Канал
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