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      Сутички на ринку "Барабашово": прокуратура ще не виявила, хто саме побив журналіста

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      Хто побив оператора 24 каналу – ще не відомо
      Хто побив оператора 24 каналу – ще не відомо / Фото з Facebook-сторінки "Барабашово"

      Хто саме побив телеоператора 24 каналу Вадима Макарюка, який 7 червня знімав конфлікт на ринку "Барабашово" у Харкові – поки що не відомо.

      "Наразі це – питання номер один: з'ясувати, хто саме завдавав ударів", – сказала в ефірі "Громадського" речниця прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

      Читайте також: Напад на оператора 24 каналу на харківському ринку: з'явилася реакція ОБСЄ

      У цій справі на лаві підсудних зараз перебуває Сергій Козлюк. Його підозрюють у хуліганстві, перешкоджанні професійній діяльності журналістів, а також – у насильстві щодо журналіста. За такі злочини загрожує покарання – до 7 років ув'язнення. 

      Однак, як вважають слідчі, підозрюваний стріляв під час конфлікту на "Барабашово", але ж оператор 24 каналу потрапив до лікарні через побиття, а не вогнепальні поранення. Тож Козлюка у побитті журналіста не підозрюють – наголосили в прокуратурі.

      Що відомо про сутички на ринку "Барабашово"?

      7 червня увечері на ринку "Барабашово" у Харкові трапився конфлікт та сутички, постраждали дев'ятеро людей. 

      У поліції повідомили, що група з приблизно 50 невідомих осіб зайшла на територію ринку "для з'ясування спору майнового характеру з підприємцями". Усні суперечки вилилися у фізичний конфлікт, для врегулювання якого на місце події навіть прибули спецпідрозділ патрульної поліції.

      Зверніть увагу: Хто напав на оператора 24 каналу у Харкові (фото та відео 18+).

      Серед постраждалих у конфлікті – 36-річний телеоператор Вадим Макарюк.

      Макарюк
      Постраждалий телеоператор 24 каналу Вадим Макарюк

      Його доправили до лікарні швидкої допомоги, через крововилив у мозок у журналіста стався інсульт. Стан Макарюка досі стабільно важкий.

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      Теги: Новини України Новини Харкова ЗМІ Журналісти Кримінальні новини ГПУ Сутички
      Джерело: 24 канал
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