Сутички на ринку "Барабашово": прокуратура ще не виявила, хто саме побив журналіста

Хто саме побив телеоператора 24 каналу Вадима Макарюка, який 7 червня знімав конфлікт на ринку "Барабашово" у Харкові – поки що не відомо.

"Наразі це – питання номер один: з'ясувати, хто саме завдавав ударів", – сказала в ефірі "Громадського" речниця прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

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У цій справі на лаві підсудних зараз перебуває Сергій Козлюк. Його підозрюють у хуліганстві, перешкоджанні професійній діяльності журналістів, а також – у насильстві щодо журналіста. За такі злочини загрожує покарання – до 7 років ув'язнення.

Однак, як вважають слідчі, підозрюваний стріляв під час конфлікту на "Барабашово", але ж оператор 24 каналу потрапив до лікарні через побиття, а не вогнепальні поранення. Тож Козлюка у побитті журналіста не підозрюють – наголосили в прокуратурі.

Що відомо про сутички на ринку "Барабашово"?

7 червня увечері на ринку "Барабашово" у Харкові трапився конфлікт та сутички, постраждали дев'ятеро людей.

У поліції повідомили, що група з приблизно 50 невідомих осіб зайшла на територію ринку "для з'ясування спору майнового характеру з підприємцями". Усні суперечки вилилися у фізичний конфлікт, для врегулювання якого на місце події навіть прибули спецпідрозділ патрульної поліції.

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Серед постраждалих у конфлікті – 36-річний телеоператор Вадим Макарюк.



Постраждалий телеоператор 24 каналу Вадим Макарюк

Його доправили до лікарні швидкої допомоги, через крововилив у мозок у журналіста стався інсульт. Стан Макарюка досі стабільно важкий.