Сутички на сесії міськради в Харкові: ще 2 працівниці госпіталізовані після розпилення газу

У четвер, 21 червня, ще 2 працівниці Харківської міської ради були госпіталізовані з проблемами дихальних шляхів. Таким чином, кількість тих, хто потрапили в лікарню після розпилення газу 20 червня у мерії, зросла до 4 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

24 канал повідомляв, що вранці 20 червня у будівлі Харківської міськради виникла сутичка між правоохоронцями та активістами. Під час інциденту у сторону останніх чоловік з шевроном муніципальної охорони розпилив газ із балончика.

Читайте також: Депутат влаштував стрілянину на сесії міськради Нікополя: фото і відео

Сьогодні госпіталізовані ще дві співробітниці міської ради. У обох жінок – проблеми з дихальними шляхами після візиту панів з газовими балончиками і димовими шашками. Ще кілька співробітників відпросилися на сьогодні у зв'язку з поганим самопочуттям... У Руденка (заступника міського голови) – таки зламаний палець на руці і на нього накладено гіпс,

– мовиться у повідомленні Сидоренка.

Він додав, що депутати від фракції "Відродження" та працівники мерії подали заяви в поліцію щодо розпилення газу і погрому, які відбулися в міськраді.

У поліції Харківщини сповістили, що ці заяви долучені до відкритого 20 червня кримінального провадження, відкритого за фактом хуліганства.

"Зараз поліцейськими встановлюються всі обставини події, учасники конфлікту і свідки. Слідчі дії тривають", – додали в поліції.