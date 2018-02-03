Сутички під Десятинною церквою: побилися двоє відомих активістів

У суботу, 3 лютого, на акції під Десятинною церквою активіст блокади телеканалу Newsone Олексій Середюк вдарив громадського активіста, екс-бійця батальйону "Донбас" Дмитра Резніченка.

Відео сутички на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Віталій Крутчак.

У Києві тривають суперечки навколо так званого монастиря УПЦ МП поблизу історичної пам'ятки – фундаменту Десятинної церкви. 3 лютого на цьому місці відбулися дві акції – прихожан "монастиря" та прибічників "архітекторів", яких звинувачують у спробі підпалу цієї будівлі.

На опублікованому відеозаписі видно, як Середюк підійшов до Резніченка та попросив дати коментар для "Всесвітнього Броварського телебачення". Той відповів Середюкові лайливими словами, після чого прохач коментаря вдарив Резніченка кулаком в обличчя.

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Зазначимо, сутичка тривала всього кілька секунд, після чого її учасників розтягнули інші присутні.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!