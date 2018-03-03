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Сутички під Радою: комунальні служби розбирають наметове містечко

14:02, 3 березня 808 Читать новость на русском

Зараз комунальні служби розбирають наметове містечко. Всі речі, які були в наметах вони закидали просто у вантажівки без розбору. Власників цих речей затримали ще зранку і зараз вони перебувають у Шевченківському та Печерському відділку поліції.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондент 24 Каналу Анна Калюжна.

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Нардеп Єгор Соболєв зазначив, що гранати, які знайшла поліція, не бойові. За його словами мітингувальники ніякої бойової зброї при собі не мали. Вони всі три місяці, які перебували під Радою, протестували мирно. Також нардеп повідомив, що не розуміє для чого був цей розгін. Адже після того, як парламентарі у першому читанні ухвалили закон про Вищий антикорупційний суд, учасники акції згорнули ще одне наметове містечко, яке розташовувалось у Маріїнському парку.

Поліція не обґрунтувала ніяких підозр і чому нас затримали. Також правоохоронці застосовували проти нас силу. Це той самий "Беркут", який залишився в тій же правоохоронній системі, яка нібито нас захищає,
– наголосив затриманий активіст Олег Карпінський.


Комунальні служби зачищають наметове містечко під Радою // Фото: 24 Канал

У поліції повідомили, що приводом, аби зачистити наметове містечко, стали слідчі дії, на які дав дозвіл суд, проте поки не повідомляється щодо якої справи. Правоохоронці не підпускають журналістів, аби перевірити, чи насправді там проводяться слідчі дії. Також поліцейські повідомили, що цю частину дороги під Верховною Радою розчищають, аби нею могли вільно їздити автівки.

Нагадаємо, біля наметового містечка під Верховною Радою сьогодні, 3 березня, вранці відбулися сутички між поліцією і протестувальниками. З обох боків є поранені. Правоохоронці затримали усіх активістів, які були у таборі і чинили опір, та проводять слідчі дії. Затримано близько 50 осіб. Також поліцейські вилучили більше 10 гранат, імовірно, це РГД-5.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Сутички Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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