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Мітинг під Радою: сутички з правоохоронцями та домовленості з Іриною Геращенко

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У вівторок, 19 червня, під стінами Верховної Ради сталися сутички між учасниками мітингу та правоохоронцями. Для охорони правопорядку під час заходу було залучено 500 правоохоронців.

Про це інформує прес-служба Національної поліції міста Києва.

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Нагадаємо, 19 червня до Верховної Ради з протестами вийшли люди, які називають себе "шахтарями" та "афганцями". В мітингу брали участь до 2 тисяч представників ветеранських організацій та шахтарі. Вони вимагали збереження своїх пільг. Мітинг переріс у сутички з правоохоронцями.

Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко заявив, що внаслідок сутичок біля Верховної Ради постраждали 8 поліцейських та 3 цивільних громадя.

Правоохоронці затримали чоловіка, який розпилював сльозогінний газ. Його доставили до Печерського управління поліції. Після проведення тесту на сп’яніння у його крові виявлено близько одного проміле алкоголю. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України,
– сказав Крищенко.

Зазначається, що пізніше поліцейські доправили до управління поліції ще одного чоловіка, який намагався висмикувати поліцейських та хапав їх за амунуцію.

За повідомленнями Інтерфакс-Україна, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко та представники мітингувальників біля парламенту змогли домовитися. Після 14:00 мітингувальники почали розходитися.

"Відбулася непроста розмова. Заплановано конкретну роботу. Буквально завтра буде засідання комітату Ради щодо всіх ваших питань, – прокоментував учасник переговорів після наради у Верховній Раді.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3072209Як повідомила Ірина Геращенко, починаючи з 20 червня в комітетах Верховної Ради будуть проходити засідання з усіх питань та вимог, що висунули мітингувальники.

Зазначається, що активна складова організацій, що мітингували під стінами Верховної Ради, через місяць мають намір перевірити виконання домовленостей.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3072209

Дивіться відео: Правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі

Дивіться відео: Сутички в урядовому кварталі 

Фото: 24 Каналу.

 

Теги: Новини України Верховна Рада Фотоновини Поліція Новини Києва Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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