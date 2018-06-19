Сутички під Радою: затримано одного учасника мітингу

Під стінами Верховної Ради сталися сутички між учасниками мітингу та правоохоронцями. Для охорони правопорядку під час заходу залучено 500 правоохоронців.

Таку інформацію повідомили у поліції.

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"За попередніми даними, внаслідок конфлікту кілька правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Інформація про постраждалих уточнюється. Окрім того, одного активного учасника події доставили до управління поліції", – повідомляють у поліції.

Також у поліції повідомили, що заявки про проведення мітингу завчасно були подані до Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, у вівторок, 19 червня, під Верховною Радою сталися сутички між учасниками мітингу та правоохоронцями. У мітингу залучені до 2 тисяч представників ветеранських організацій та шахтарі. Вони вимагають збереження своїх пільг. До мітингарів вийшла перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона запропонувала створити ініціативну групу, яка б змогла вести переговори.