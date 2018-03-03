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Сутички під Верховною Радою: є затримані та поранені

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Сутички під Верховною Радою
Сутички під Верховною Радою / Поліція

Правоохоронці вранці суботи, 3 березня, прийшли до наметового містечка проводити слідчі дії. Між правоохоронцями та протестувальниками відбулися сутички, внаслідок чого декількох осіб було затримано. Є поранені.

За даним речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка, поліція проводить слідчі дії під ВР у рамках розслідування декількох кримінальних проваджень. Роблять це правоохоронці відповідно до ухвали суду.

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"Перешкоджання цим слідчим діям припиняються відповідно до закону", – заявив Артем Шевченко.

На одній з його фотографій опублікована граната, яка лежить у снігу. За даними "Української правди" з посиланням на поліцію, вона належить одному із затриманих.

Виявлена поблизу Верховної Ради граната

Коли поліція прийшла до наметового містечка проводити слідчі, у відповідь на це люди з містечка почали палити шини. В ході сутичок протестувальники підпалили шини. Було затримано 39 осіб. Троє осіб отримали травми.

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Поліція затримала декількох осіб. Повідомляється, що з обох боків є поранені. Діагнози: черепно-мозкові травми, газові опіки.

Теги: Новини України Верховна Рада Поліція протести Новини Києва Сутички
Джерело: 24 Канал
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