Сутички в Черкасах під час виступу Порошенка: поліція затримала організаторів інциденту

Поліція затримала 2 організаторів сутичок "Національного корпусу" з правоохоронцями у Черкасах, які спалахнули 9 березня під час виступу президента Петра Порошенка. Затриманим закидають організацію людей для скоєння хуліганства та завдання тілесних ушкоджень поліцейським, які охороняли громадський порядок.

Зараз тривають слідчі дії і поліція вирішує питання про оголошення затриманим підозри у погрозах або насильстві щодо працівника правоохоронного органу та хуліганстві.

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Серед затриманих опинився голова черкаського обласного осередку "Нацкорпусу" Дмитро Кухарчук.

Затримання відбувалось зі зброєю, жорстко, без оголошення обвинувачень та із застосуванням сили, розбили автомобілі. Зараз вдома у наших активістів проходять обшуки,

– повідомили в черкаському осередку "Нацкорпусу".

Обшук у Дмитро Кухарчук. Понятих не запросили. Вдома нікого. Опубліковано Костянтином Мірошниченком Неділя, 10 березня 2019 р.

Що відомо про сутички в Черкасах за участю "Нацкрпусу"?

Члени організації "Нацкорпус" влаштували в Черкасах акцію з нагоди візиту до міста президента Петра Порошенка. Активісти вимагали від глави держави чесного розслідування скандальної справи про корупцію на держпідприємстві "Укроборнпром". Зокрема, вимагали ув’язнити фігурантів справи заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського та його сина Ігоря.

У межах своєї акції спершу члени "Нацкорпусу" прийшли до палацу "Дружби народів", де виступав Порошенко, і хотіли підійти ближче до сцени. Проте цьому завадили правоохоронці. Тоді і спалахнули сутички активістів з поліцією, внаслідок чого постраждали 22 правоохоронців. З постраждалих 19 осіб госпіталізували.

У поліції заявляють, що члени "Нацкорпусу" провокували на бійку перехожих, застосували до правоохоронців газ дратівливої дії, фізичну силу, запалили фаєри і спробували заблокувати кортеж президента.

Поліції все ж вдалося відтіснити представників "Нацкорпусу". Правоохоронці відкрили 2 справи за фактом сутичок.

Перед сутичками в Черкасах активісти "Нацкорпусу" разом з ветеранами війни на Донбасі прийшли на Майдан Незалежності у Києві. Учасники цієї акції намагались привернути увагу суспільства до скандалу із розкраданням в "Укроборонпромі".

Дивіться відео з місця сутичок "Нацкорпусу" з поліцією в Черкасах:

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? Розкрадання в оборонній галузі України розслідували журналісти Bihus.Info. Вони з’ясували, що син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Постачання цих деталей проводили через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Таким чином учасникам злочинної схеми вдалося розікрасти щонайменше 250 мільйонів гривень.



Відповідні угоди учасники оборудок організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



За даними журналістів, до оборудок в оборонній сфері причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у фігурантів скандалу, зокрема – у Гладковських та Букіна.