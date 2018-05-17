14:18
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Сутички зі стріляниною стались в Одесі: оприлюднене відео

1300 Читать новость на русском
В Одесі стались розбірки зі стріляниною
В Одесі стались розбірки зі стріляниною / Прес-служба поліції

На вулиці Вільямса в Одесі спалахнув конфлікт, під час якого сталась стрілянина.

Інцидент стався у закладі Family Cafe ввечері 16 травня.

Читайте також: Масштабна бійка на будмайданчику у Києві: багато постраждалих

Як пише одеське видання "Думская", сварка сталась між відвідувачами закладу. Під час перепалки один із них витягнув травматичний пістолет і вистрелив з нього у стелю.

На місце інциденту прибула поліція. Правоохоронці обшукали учасників конфлікту і вилучили у них зброю.

Згодом у поліції уточнили, що конфлікт виник між групою відвідувачів та персоналом кафе. Співробітники закладу викликали працівників служби охорони.

Як наслідок вже на вулиці один з відвідувачів закладу вистрелив у повітря. Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

Одеса Вільямса стрілянина
Конфлікт зі стріляниною стався в Одесі

Очевидці у соцмережах публікують фото та відео з місця розбірок.

 

Теги: Новини України Новини Одеси Сутички в Одесі Кримінальні новини Сутички
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
сьогодні, 18:15 Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
2423
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук