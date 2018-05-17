Сутички зі стріляниною стались в Одесі: оприлюднене відео

На вулиці Вільямса в Одесі спалахнув конфлікт, під час якого сталась стрілянина.

Інцидент стався у закладі Family Cafe ввечері 16 травня.

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Як пише одеське видання "Думская", сварка сталась між відвідувачами закладу. Під час перепалки один із них витягнув травматичний пістолет і вистрелив з нього у стелю.

На місце інциденту прибула поліція. Правоохоронці обшукали учасників конфлікту і вилучили у них зброю.

Згодом у поліції уточнили, що конфлікт виник між групою відвідувачів та персоналом кафе. Співробітники закладу викликали працівників служби охорони.

Як наслідок вже на вулиці один з відвідувачів закладу вистрелив у повітря. Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.



Конфлікт зі стріляниною стався в Одесі

Очевидці у соцмережах публікують фото та відео з місця розбірок.