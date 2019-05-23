Суттєві втрати серед бойовиків і втрачена техніка: де на Донбасі було гаряче минулої доби

Упродовж доби 22 травня проросійські найманці на Донбасі п'ять разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем і мінометів. Крім того, бойовики били по українських захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Мар'їнки. Удари було завдано з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно тричі:

– поблизу населеного пункту Золоте-4: з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

– у районі Новоолександрівки: з мінометів калібру 82 міліметри;

– біля Попасної: з гранатометів різних систем.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Щодо ситуації у лавах бойовиків, то, за даними розвідки Об'єднаних сил, 22 травня двох окупантів було знищено, ще одного – поранено. Також проросійські найманці втратили одну бойову машину піхоти та один військовий вантажний автомобіль.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було.

Упродовж доби 21 травня бойовики на Донбасі п'ять разів порушували режим припинення вогню. Ворог обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. У результаті троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранення.



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