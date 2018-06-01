20:45
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Суттєво продовжити життя допоможуть симбіотики, – вчені

486 Читать новость на русском
Вчені розповіли, як продовжити життя
Вчені розповіли, як продовжити життя / tyachivnews.in.ua

Вчені зробили нове відкриття щодо довголіття. Збільшити тривалість життя допоможуть симбіотики – суміші пробіотиків і багаті поліфенолами трави.

Про це заявили канадські вчені Університету МакГілл, передає MedicalXpress.

Науковці провели експеримент на плодових мухах, у яких на 70% схожий з ссавцями метаболізм. Комахи, яких годували симбіотиками, прожили у лабораторії 66 днів, що на 26 днів довше.

Читайте також: Як харчуються довгожителі: 4 прості правила

Симбіотики були приготовані з мікроорганізмів-пробіотиків Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum і Bifidobacteria longum з додаванням суміші сухих компонентів рослин ембліки TFLA (Emblica officinalis), бібхітакі (Terminalia bellirica) і терміналії (Terminalia chebula).

Такі результати дослідження вчені пояснили наявністю так званої осі "кишечник-мозок" – двобічної системи зв'язку між мозком і кишечником.

Окрім того, стан мікробіоти в шлунково-кишковому тракті може впливати на депресію, визначати стан нервової системи і впливати на розвиток старечих нейродегенеративних захворювань, тож симбіотики можуть ще й знизити ризик розвитку вікових захворювань.

Попри приголомшливі результати експериментів на мухах науковці додають, що на людини симбіотики можуть мати не такий сильний ефект.

Що таке симбіотики? Це фізіологічно функціональні харчові інгредієнти, які складаються з пробіотиків і пребіотиків, які підсилюють вплив на фізіологічні функції і процеси обміну речовин в організмі людини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта
сьогодні, 20:00 Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта
Сергій Фурса 384
Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху
сьогодні, 19:00 Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху
Євгенія Мазур 542
Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
сьогодні, 19:25 Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
133
Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
сьогодні, 18:01 Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
Дмитро Гнап 654
У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, але не можна так робити саме українцям
сьогодні, 17:01 У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, але не можна так робити саме українцям
Дід Панас 712
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук