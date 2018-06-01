Суттєво продовжити життя допоможуть симбіотики, – вчені

Вчені зробили нове відкриття щодо довголіття. Збільшити тривалість життя допоможуть симбіотики – суміші пробіотиків і багаті поліфенолами трави.

Про це заявили канадські вчені Університету МакГілл, передає MedicalXpress.

Науковці провели експеримент на плодових мухах, у яких на 70% схожий з ссавцями метаболізм. Комахи, яких годували симбіотиками, прожили у лабораторії 66 днів, що на 26 днів довше.

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Симбіотики були приготовані з мікроорганізмів-пробіотиків Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum і Bifidobacteria longum з додаванням суміші сухих компонентів рослин ембліки TFLA (Emblica officinalis), бібхітакі (Terminalia bellirica) і терміналії (Terminalia chebula).

Такі результати дослідження вчені пояснили наявністю так званої осі "кишечник-мозок" – двобічної системи зв'язку між мозком і кишечником.

Окрім того, стан мікробіоти в шлунково-кишковому тракті може впливати на депресію, визначати стан нервової системи і впливати на розвиток старечих нейродегенеративних захворювань, тож симбіотики можуть ще й знизити ризик розвитку вікових захворювань.

Попри приголомшливі результати експериментів на мухах науковці додають, що на людини симбіотики можуть мати не такий сильний ефект.

Що таке симбіотики? Це фізіологічно функціональні харчові інгредієнти, які складаються з пробіотиків і пребіотиків, які підсилюють вплив на фізіологічні функції і процеси обміну речовин в організмі людини.

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