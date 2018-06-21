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Сувора фешн-чистка: Каньє Вест викинув 250 пар взуття Кардашян і довів її до сліз

969 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

На фешн-саміті в Лос-Анджелесі світська левиця Кім Кардашян зізналась, що на початку стосунків з її чоловіком Каньє Вестом він змусив повністю змінити її стиль. Перше, що він зробив – це викинув 250 пар її взуття.

Про це повідомляють на Business of Fashion.

Такою новиною зірка поділилась під час панельної дискусії на саміті Business of Fashion. Вона згадала, як одного разу Каньє Вест надіслав їй лист зі словами "Ти більше не можеш носити величезні окуляри" і додав до нього безліч фотографій з 1990-х з мікро-окулярами.

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У 2012 році все й почалось – коли закохані розпочали серйозні стосунки, Вест вирішив повністю траснформувати стиль Кім, яка у всьому наслідувала світську левицю Періс Хілтон (Кардашян довгий час працювала у неї стилістом).

 

Я завжди була впевнена, що у мене хороший стиль, поки не зустріла свого чоловіка. Він сказав, що у мене найжахливіший стиль в світі. Після цього він викинув весь мій гардероб! У мене було десь 250 пар взуття. Коли ми закінчили цю фешн-чистку, у мене залишилося всього дві пари, і я заплакала,
– розчулено пригадала фешн-діва Кім.

Але тепер зірка не шкодує, що тоді довірилась чоловікові. Від нього вона дізналась про багато раніше невідомих дизайнерів і до сьогодні старається у всьому прислуховуватись до його порад: "На вішалках було багато нового одягу від дизайнерів, про які я тоді навіть не знала, наприклад Lanvin і Givenchy. Я все зберегла, тому що це дуже важливо для мене. Я правда хотіла цього навчитися, а він хотів бути моїм учителем".

До слова, нова колекція одягу Каньє Веста під назвою Yeezy була натхненна образом та стилем Кім Кардашян.

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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